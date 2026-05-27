¿Pati Chapoy sacó del closet a Ricardo Manjarrez? Así se vivió el momento viral en Ventaneando

La conductora Pati Chapoy volvió a colocarse en medio de la conversación digital luego de que se viralizara un fragmento del programa Ventaneando, donde realizó un comentario dirigido a Ricardo Manjarrez que rápidamente desató reacciones entre los usuarios.

El momento ocurrió mientras en el programa hablaban sobre un tatuaje de Maribel Guardia relacionado con su hijo fallecido, Julián Figueroa. En medio de la conversación, Chapoy cuestionó a Ricardo Manjarrez sobre si se tatuaría el ojo de su mamá o incluso el de un “novio”.

Aunque la conductora cambió de tema casi de inmediato y el conductor no respondió directamente, varios usuarios en redes sociales interpretaron el gesto de Manjarrez como una reacción incómoda o nerviosa durante la transmisión en vivo.

🗯️ MOMENTO EXACTO en que La Chapoy sacó a su reportero del clóset, en cadena nacional ‼️🫪😳 pic.twitter.com/xDydvKJVS5 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 25, 2026

El clip comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales y generó un debate sobre los límites entre la confianza dentro de un programa de espectáculos y la privacidad de las figuras públicas, especialmente cuando se trata de aspectos personales que no han sido abordados públicamente.

Una de las cuentas que retomó el fragmento fue “La Tía Sandra”, perfil conocido por compartir contenido de entretenimiento en redes sociales, donde se aseguró que ese instante habría sido el “momento exacto” en que Pati Chapoy supuestamente expuso a su compañero.

Las críticas contra la titular de Ventaneando no tardaron en aparecer. Algunos internautas consideraron que el comentario pudo poner a Ricardo Manjarrez en una situación incómoda frente a la audiencia nacional, mientras otros defendieron que se trató únicamente de una broma entre compañeros de programa.

Hasta ahora, Ricardo Manjarrez no ha emitido declaraciones públicas para aclarar o responder a las interpretaciones que surgieron después del momento viral.

Mientras tanto, el nombre de Pati Chapoy volvió a dominar las tendencias del entretenimiento mexicano, confirmando una vez más el impacto que generan los momentos espontáneos dentro de Ventaneando.