Difunden pelea entre alumnas de una secundaria en Bacalar y genera preocupación

La difusión de un video en el que dos alumnas de la Escuela Secundaria Vicente Guerrero se enfrentan a golpes en plena vía pública, a las afueras del plantel educativo en Bacalar, generó preocupación e indignación entre padres de familia y habitantes del municipio, quienes exigieron reforzar las acciones de prevención de violencia y fortalecer la sana convivencia entre estudiantes para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Las imágenes comenzaron a circular a través de redes sociales y grupos de mensajería, donde se observa a las jóvenes, presuntamente estudiantes de tercer grado, agrediéndose físicamente mientras permanecen rodeadas por otros compañeros que observan la escena e incluso incitan a que la confrontación continúe, además de grabar lo ocurrido con sus teléfonos celulares sin que se aprecie la intervención inmediata de alguna autoridad escolar o persona adulta para detener la pelea.

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El hecho ocurrió justo en el exterior de la institución educativa, en un horario en el que varios alumnos permanecían en la zona, situación que incrementó la preocupación entre madres y padres de familia, quienes señalaron que este tipo de conductas reflejan la necesidad de reforzar la vigilancia en los alrededores de los planteles, particularmente durante los horarios de entrada y salida, cuando se registra una mayor concentración de estudiantes.

Padres de familia coincidieron en que resulta indispensable promover el respeto, la comunicación y la resolución pacífica de diferencias tanto dentro como fuera de las aulas, además de insistir en la participación coordinada entre docentes, directivos y tutores para atender este tipo de situaciones desde una perspectiva preventiva.

Entre las acciones que podrían implementarse se mencionan pláticas de orientación, acompañamiento psicológico para las alumnas involucradas, seguimiento por parte de personal especializado y programas enfocados en la prevención de violencia escolar, con el propósito de fortalecer la convivencia dentro de la comunidad estudiantil y evitar nuevas confrontaciones.

Hasta el momento, las autoridades educativas no emitieron un posicionamiento oficial respecto a lo sucedido ni informaron sobre posibles medidas disciplinarias o de atención derivadas de este caso.

No obstante, se espera que en las próximas horas se determine la intervención correspondiente para esclarecer lo ocurrido y establecer acciones concretas que permitan atender la situación registrada en la secundaria Vicente Guerrero.