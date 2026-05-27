Motociclista detenido es relacionado con 25 robos violentos en Cancún

Un presunto asaltante motorizado fue detenido en la Supermanzana 247 cuando circulaba en una unidad de dos ruedas con reporte de robo y portaba varias dosis de droga. Las primeras investigaciones lo relacionan con al menos 25 robos con violencia cometidos contra transeúntes en distintos puntos de la ciudad.

El detenido, identificado como Diddier Ricardo “N”, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones por su presunta participación en asaltos, venta de narcóticos y robo de motocicletas.

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La captura fue realizada por elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito durante un recorrido de vigilancia efectuado en coordinación con agentes de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.

De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso fue ubicado mientras conducía una motocicleta y, al practicarle una revisión, los oficiales confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo vigente.

Asimismo, le encontraron varias bolsitas con porciones de marihuana y dosis de la droga conocida como cristal, motivo por el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

Las autoridades señalaron que las investigaciones preliminares indican que el ahora detenido operaba en diversos sectores de Benito Juárez, donde presuntamente realizaba recorridos en motocicleta para seleccionar a sus posibles víctimas.

Según las primeras indagatorias, interceptaba a peatones y los amenazaba con un cuchillo para despojarlos de dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias.

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Por estos hechos, la Fiscalía inició el proceso para integrar diversas denuncias presentadas por personas afectadas, además de continuar con el análisis de carpetas de investigación relacionadas con robos violentos registrados recientemente en la ciudad.

La corporación municipal informó que el detenido podría estar vinculado con aproximadamente 25 asaltos cometidos bajo un mismo modo de operación, por lo que se mantienen abiertas las investigaciones correspondientes.

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para acudir ante la Fiscalía General del Estado en caso de reconocer al detenido como probable responsable de algún delito, con el propósito de fortalecer las investigaciones y ampliar las indagatorias relacionadas con este caso.