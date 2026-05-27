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Habitantes de Celestún cierran acceso al puerto; protestan tras el accidente donde murieron maestros y menores

El acceso a Celestún fue bloqueado por los habitantes para exigir atención a la carretera hacia Mérida.

Por Redacción Por Esto!

27 de may de 2026

1 min

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Habitantes de Celestún bloquearon el acceso al puerto
Habitantes de Celestún bloquearon el acceso al puerto / Rina Pérez D

Una manifestación paralizó este miércoles la circulación hacia Celestún, luego de que vecinos del puerto decidieran cerrar la carretera principal en señal de protesta por las condiciones en las que se encuentra la vía.

Con piedras, vehículos y pancartas, los habitantes impidieron el tránsito de automóviles y unidades de transporte, asegurando que el deterioro del camino ha provocado múltiples riesgos para quienes lo utilizan diariamente.

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La movilización cobró fuerza tras el accidente registrado recientemente en la zona, donde murieron cinco personas, entre ellas docentes y menores de edad.

Durante el bloqueo, los participantes exigieron que las autoridades atiendan de manera urgente el problema y realicen trabajos de reparación integral en la carretera.

También pidieron implementar acciones que garanticen mayor seguridad para conductores, pasajeros y transportistas que circulan hacia el puerto.

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Los pobladores señalaron que el mal estado de la vía ha sido reportado desde hace tiempo y acusaron falta de respuesta efectiva ante las peticiones realizadas por la comunidad.

Como parte de las medidas de presión, advirtieron que podrían trasladar las protestas hasta la capital yucateca si no reciben una solución en los próximos días.

Ante el cierre total del acceso, se recomendó a quienes planeaban viajar hacia Celestún tomar previsiones, ya que la circulación permanece suspendida mientras continúa la protesta.

De igual forma, el transporte de conexión entre Celestún a Mérida y viceversa quedó suspendido hasta que la protesta concluya.

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