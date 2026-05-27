Yucatán presume bajo índice de desempleo, pero la informalidad laboral alcanza el 59%

Yucatán mantiene uno de los mercados laborales más estables del país, al registrar una tasa de desocupación de apenas 1.5% durante el primer trimestre del 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte, contenido en el Indicador 332/26, del reporte, señala que la entidad alcanzó una población económicamente activa de 1.3 millones de personas, equivalente a una tasa de participación económica del 64.3%, reflejo de un comportamiento sostenido en el empleo y la incorporación gradual de más personas al mercado laboral de la entidad.

Según el Instituto, la población ocupada en Yucatán asciende a 1.2 millones de personas, concentradas principalmente en actividades relacionadas con el sector servicios y comercio, rubros que continúan siendo los principales motores de ocupación en el estado.

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Sin embargo, los datos muestran además que la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales para la economía yucateca.

La Tasa de Informalidad Laboral (TIL1) se ubicó en 59.3%, lo que significa que más de la mitad de las personas ocupadas trabajan sin acceso pleno a seguridad social o prestaciones laborales.

Aun así, el indicador del Inegi mostró un comportamiento similar al reportado en el mismo periodo del año pasado, lo que sugiere que la estabilidad de da en las condiciones generales del mercado laboral estatal.

Baja desocupación

Otro de los indicadores relevantes de la encuesta levantada es la tasa de subocupación, que se colocó en 6.3%. Este sector corresponde a personas que cuentan con empleo, pero requieren trabajar más horas o buscan complementar sus ingresos mediante otra actividad económica.

El informe también detalla que la población no económicamente activa alcanzó las 700 mil personas. De ese total, unas 78 mil se encuentran disponibles para trabajar, aunque actualmente no buscan empleo de manera activa.

El comportamiento del empleo en Yucatán se registra en un contexto nacional donde varias entidades han enfrentado desaceleración en la generación de puestos laborales formales, especialmente en los sectores industriales y manufactureros.

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En contraste, la economía yucateca ha mantenido dinamismo en servicios, turismo, comercio y actividades vinculadas al crecimiento urbano de Mérida y municipios metropolitanos.

Fuerza femenina

La ENOE destaca además que la participación laboral femenina continúa creciendo en la entidad, aunque se observó una ligera disminución en la tasa de disponibilidad para trabajar entre mujeres fuera de la población económicamente activa.

Especialistas han señalado que el bajo nivel de desempleo en Yucatán refleja capacidad de absorción laboral, aunque persisten retos relacionados con salarios, informalidad y acceso a empleos con prestaciones completas.