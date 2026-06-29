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Entretenimiento / Televisión

Survivor México 2026: Lo que debes saber de la nueva temporada

Se estrena el próximo lunes 20 de julio de 2026. La transmisión oficial será en televisión abierta por la señal de Azteca UNO.

Por Redacción Por Esto!

29 de jun de 2026

1 min

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Survivor México 2026: Lo que debes saber de la nueva temporada
Survivor México 2026: Lo que debes saber de la nueva temporada

La nueva temporada de Survivor México 2026 se centrará en una misteriosa dinámica llamada la "Reliquia en Llamas" y contará con exactamente 16 participantes compitiendo en condiciones extremas. TV Azteca ya ha revelado los detalles clave de esta séptima edición del reality de supervivencia más exigente de México.

Se estrena el próximo lunes 20 de julio de 2026. La transmisión oficial será en televisión abierta por la señal de Azteca UNO.

Carlos Guerrero "Warrior" repite oficialmente como el presentador y guía de la competencia.

De acuerdo con el tráiler oficial compartido por la producción, esta temporada tendrá un cambio drástico en las mecánicas del juego.

Existe una reliquia central oculta en la selva que todos los participantes buscarán conquistar.

Este artefacto otorgará ventajas estratégicas sumamente importantes y tendrá el poder de alterar el rumbo de las eliminaciones y del juego en cualquier momento.

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