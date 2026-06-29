México reafirma apoyo a Venezuela tras terremotos; SRE da seguimiento a diálogo entre Sheinbaum y Delcy Rodríguez

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller Roberto Velasco, sostuvo una llamada de trabajo con el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, con el objetivo de dar seguimiento a la conversación sostenida previamente entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la Cancillería mexicana reiteró la solidaridad del Gobierno de México con el pueblo venezolano, luego de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, que provocaron cientos de daños materiales y miles de víctimas.

¿Qué abordaron México y Venezuela durante la llamada?

La SRE señaló que, durante la conversación, Roberto Velasco expresó nuevamente las condolencias del Gobierno de México por las pérdidas humanas ocasionadas por la emergencia sísmica.

El funcionario también refrendó el respaldo de la administración de Claudia Sheinbaum a las labores de asistencia que continúan en territorio venezolano, como parte de la cooperación humanitaria entre ambos países.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, agradeció el trabajo que realizan los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes permanecen en Venezuela apoyando las tareas de búsqueda y rescate tras los sismos.

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¿Quiénes participan en la ayuda enviada por México?

La Cancillería destacó que la respuesta mexicana no se limita al personal de las Fuerzas Armadas. En las labores de apoyo también participan organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Cruz Roja Mexicana y grupos de rescatistas voluntarios.

De acuerdo con la SRE, la participación conjunta de instituciones públicas y organizaciones civiles refleja el compromiso humanitario de México frente a desastres naturales ocurridos en otros países.

Los equipos mexicanos continúan colaborando en la localización de sobrevivientes y en las acciones de atención a la población afectada por los terremotos.

¿Cuál fue el mensaje de la SRE?

En su publicación, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que México mantendrá su respaldo al pueblo venezolano mientras continúen las labores de emergencia y recuperación.

Esta tarde, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco (@r_velascoa), sostuvo una llamada de trabajo con el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil (@yvangil), para dar seguimiento a la conversación entre la presidenta Claudia… pic.twitter.com/Yp0v968AMg — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 29, 2026

La dependencia señaló que la llamada entre Roberto Velasco y Yván Gil forma parte del seguimiento a los acuerdos alcanzados por la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con el propósito de fortalecer la coordinación bilateral durante la contingencia.

Finalmente, la Cancillería subrayó que México continuará honrando su tradición de solidaridad internacional mediante el envío de ayuda humanitaria y el apoyo de personal especializado en atención de desastres.

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