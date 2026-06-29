Hallan zoológico clandestino en Chalco: aseguran león, tigre blanco, pumas y animales exóticos

Autoridades federales y del Estado de México localizaron un presunto zoológico clandestino en Chalco, donde fueron asegurados varios animales exóticos, entre ellos un león africano, un cachorro de tigre blanco, dos pumas y un ocelote.

El operativo se realizó en la comunidad de Cuautzingo, luego de una denuncia por posible maltrato animal.

En el inmueble también fue detenido Brandon “N”, quien habría reconocido que se dedicaba a la compra y venta de especies exóticas sin contar con permisos para su manejo, resguardo o comercialización.

¿Qué animales fueron asegurados en Chalco?

Durante la intervención, las autoridades localizaron especies que requieren condiciones especiales de cuidado, atención veterinaria y permisos legales para su posesión.

Entre los ejemplares asegurados se encuentran un león africano, un cachorro de tigre blanco, dos pumas, un ocelote, dos papiones sagrados, dos lémures de cola anillada y una iguana verde.

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El hallazgo generó la movilización de personal especializado, debido al riesgo que representa el manejo irregular de fauna silvestre y de especies consideradas exóticas. Estas condiciones pueden poner en peligro tanto a los animales como a las personas que habitan cerca del inmueble.

¿Quién fue detenido por el presunto zoológico clandestino?

En el lugar fue detenido Brandon “N”, señalado por su probable relación con el resguardo y comercio de los animales. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre no contaba con la documentación necesaria para acreditar el manejo legal de las especies.

Las autoridades deberán determinar su situación jurídica y establecer si existen otros delitos relacionados con maltrato animal, tráfico de especies o posesión ilegal de fauna silvestre.

¿Qué pasará con los animales exóticos asegurados?

Aunque los animales quedaron asegurados, por ahora permanecerán dentro del inmueble, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades. La decisión se mantendrá hasta que se defina un sitio adecuado para su traslado.

🚨 En #Chalco, autoridades aseguraron un inmueble donde fueron hallados pumas, un león africano, un cachorro de tigre blanco, un ocelote, papiones, lémures e iguana verde, presuntamente en condiciones de maltrato.



📸Especial#Edoméx #FGJEM #PROFEPA #MaltratoAnimal pic.twitter.com/gO9iPE2FlU — Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) June 29, 2026

El siguiente paso será determinar si los ejemplares serán llevados a unidades de manejo, refugios especializados o instalaciones con capacidad para atender sus necesidades. Mientras tanto, las autoridades deberán garantizar su alimentación, vigilancia y atención veterinaria.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la compra y venta ilegal de especies exóticas en el Estado de México, así como la necesidad de denunciar sitios donde haya animales en condiciones de riesgo o sin permisos oficiales.

IO