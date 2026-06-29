Ver México vs Ecuador gratis en Yucatán: horarios y sedes de la Zona Fan “Yucatán Juega”

La afición yucateca podrá disfrutar en comunidad el partido de México vs Ecuador con la jornada de Zona Fan “Yucatán Juega”, un evento que llevará la transmisión en vivo del encuentro de la Selección Mexicana a nueve municipios del estado este martes 30 de junio.

La iniciativa del Gobierno de Yucatán busca reunir a familias y seguidores del Tricolor en espacios públicos donde podrán vivir el ambiente futbolístico con actividades recreativas, espectáculos y la proyección del partido.

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Horarios de Zona Fan en Yucatán para ver México vs Ecuador

Las actividades en las sedes comenzarán a partir de las 5:00 de la tarde con dinámicas de animación para los asistentes. Posteriormente, a las 6:00 de la tarde, se ofrecerán espectáculos artísticos y de entretenimiento antes del encuentro deportivo.

La transmisión del partido México vs Ecuador iniciará a las 7:00 de la noche, por lo que se invita a los aficionados a llegar con anticipación para disfrutar de la experiencia completa.

Municipios donde habrá Zona Fan para el partido de México

Las sedes confirmadas de “Yucatán Juega” son:

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Kanasín: participación de Jorge Cituk.

participación de Jorge Cituk. Mérida: presentación de La Tía Chayo.

presentación de La Tía Chayo. Progreso: espectáculo de Puruxona.

espectáculo de Puruxona. Izamal: participación de Alvin Pop.

participación de Alvin Pop. Ticul: presentación de Roberth Cevallos.

presentación de Roberth Cevallos. Tekax: show de Derezco y Nohoch.

show de Derezco y Nohoch. Umán: participación de Mario Tercero.

participación de Mario Tercero. Tizimín: presentación del Payaso Bolitas.

presentación del Payaso Bolitas. Valladolid: espectáculo del mago Christian Allen.

Invitan a apoyar a la Selección Mexicana en comunidad

Las autoridades estatales señalaron que esta jornada busca fortalecer la convivencia familiar y crear espacios para que las y los aficionados disfruten juntos uno de los partidos más esperados del torneo.

Con la Zona Fan “Yucatán Juega”, habitantes de distintos municipios podrán reunirse para apoyar a México vs Ecuador en un ambiente de fiesta, música y fútbol.