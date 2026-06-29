Desabasto de agua se agrava en Campeche por recorte a Smapac

El desabasto de agua potable en el municipio de Campeche ya se convirtió en un problema generalizado, no únicamente en las más de 80 colonias populares y los más de 100 fraccionamientos, unidades habitacionales y zonas residenciales que existen en la capital del Estado, sino también en las comunidades rurales donde reciben agua por tandeo. Para la Unión de Colonias, Barrios y Ejidos del Estado Campeche A.C., la falta de mantenimiento por parte de la Alcaldía de Campeche ha hecho que colapsen las tuberías de cuatro pulgadas que abastecen del líquido vital a la ciudad, situación que se agravará por la reducción de 19 millones 323 mil pesos que sufrió el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) este 2026.

De acuerdo con la Ley del Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche, el organismo ejerció 302 millones 379 mil pesos el año pasado, lo que equivale a una disminución del 7.36%. Querubín Peralta Ramos, presidente de la unión, condenó que las reparaciones a las tuberías se realizan de forma provisional, lo que ocasiona que vuelvan a reventarse, además de que gran parte de la red presenta acumulación de sarro y carece de mantenimiento preventivo, reduciendo la presión del servicio incluso en tuberías nuevas.

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Reprochó la falta de coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Campeche, pese a que ambas instancias reciben recursos para atender el servicio de agua potable. Añadió que en las comunidades rurales el suministro también es irregular, ya que depende del sistema de tandeo mediante tanques elevados, afectado además por los frecuentes apagones que interrumpen el bombeo.

Pidió al Ayuntamiento presentar un plan hidráulico de recuperación y mantenimiento de todas las tuberías de cuatro pulgadas que abastecen colonias y comunidades. Recordó que el presupuesto municipal asciende a mil 800 millones de pesos, de los cuales, descontando el pago de 375 millones de pesos anuales a Goverdi, quedarían mil 435 millones disponibles.

Criticó que diversos servicios públicos como obra pública, parques y jardines, alumbrado público y recolección de basura hayan sido privatizados, mientras que el Ayuntamiento obtiene ingresos adicionales por mercados públicos, licencias comerciales y de manejo, estimando una recaudación anual superior a dos mil millones de pesos.

Expuso que otra de las principales demandas ciudadanas es el bacheo, pues mientras se repara un bache aparecen 10 más, provocando daños costosos a vehículos y motocicletas, principalmente en barras de dirección, amortiguadores, clutch y suspensión. Exigió un plan integral que atienda tanto el desabasto de agua como el deterioro de las vialidades en beneficio del pueblo campechano.