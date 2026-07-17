Lluvias fuertes y calor de hasta 38 grados marcarán el clima en Yucatán este sábado 18 de julio

Durante este sábado 18 de julio se prevé una jornada con lluvias en distintas regiones de Yucatán, mientras continúan las temperaturas muy calurosas en gran parte del estado, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Las condiciones serán provocadas por la inestabilidad asociada a una vaguada en niveles altos de la atmósfera y un canal de bajas presiones en superficie.

De acuerdo con el pronóstico, las tormentas puntuales fuertes se concentrarán principalmente en municipios del oriente y sur del estado.

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En la zona oriente se espera mayor potencial de lluvias en Valladolid, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá.

En el sur, los municipios con mayor probabilidad de precipitaciones son Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac y Tzucacab.

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará de caluroso a muy caluroso durante el día y cálido al amanecer.

Además, se pronostican vientos del este-sureste que cambiarán al noreste por la tarde, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, principalmente en la zona costera.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 38 grados Celsius durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 26 grados al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 25 y 35 grados, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 36 grados, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 36 grados.

En Valladolid, además de temperaturas de entre 25 y 37 grados, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.