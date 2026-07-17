Piratas de Campeche suman a Tyson Miller

Los Piratas de Campeche fortalecieron su cuerpo de lanzadores con la incorporación del derecho estadounidense Tyson Miller, un pelotero con experiencia en Grandes Ligas que llega con el objetivo de aportar profundidad y calidad al staff de pitcheo. La organización apuesta por un brazo probado para afrontar el resto de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

Miller, de 30 años, nació en Fairfield, California, y fue seleccionado por los Chicago Cubs en la cuarta ronda del Draft de 2016, después de destacar con la universidad de California Baptist. Desde entonces construyó una trayectoria sólida en el béisbol profesional de Estados Unidos, tanto en Ligas Menores como en la gran carpa.

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El lanzador debutó en las Grandes Ligas en 2020 con los Cubs y posteriormente formó parte de Rangers, Mets, Dodgers, Brewers, Mariners y White Sox, desempeñándose principalmente como relevista, función en la que encontró regularidad y buenos resultados.

Durante su carrera en las Mayores acumula 74 apariciones, con récord de 7 victorias y 3 derrotas, efectividad de 3.87, un salvamento y 72 ponches en 93 entradas lanzadas. Además, registra un WHIP de 1.05, cifra que refleja su capacidad para limitar corredores en las bases.

Su mejor temporada llegó en 2024 con los Chicago Cubs, participando en 58 encuentros, con marca de 5-1, efectividad de 2.32, 62 entradas trabajadas, 54 ponches y un WHIP de 0.81, números que respaldan su calidad en el relevo.

Antes de incorporarse a la novena campechana, el derecho permaneció en la organización de los Chicago White Sox.