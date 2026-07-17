Calendario SEP 2026-2027: El megapuente que solo habrá en Yucatán este ciclo escolar

El calendario escolar SEP 2026-2027 ya fue publicado y confirma las principales fechas de clases, vacaciones y suspensiones para los estudiantes de educación básica.

Sin embargo, en Yucatán existe un beneficio que cada año convierte uno de los fines de semana más esperados en un megapuente escolar.

Aunque el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es de aplicación nacional, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) acostumbra emitir un acuerdo adicional para suspender actividades escolares que son por usos y costumbres del estado.

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El megapuente que solo disfrutan estudiantes de Yucatán

Cada año, la Segey confirma oficialmente la suspensión de clases durante el lunes y martes de Carnaval, lo que permite a miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfrutar de un descanso más largo.

Al unirse estos dos días con el fin de semana, los estudiantes y docentes tienen un megapuente de cuatro días, una medida que no aparece en el calendario nacional de la SEP y que es exclusiva para Yucatán, así como el resto de la Península.

La dependencia estatal suele anunciar estas fechas semanas antes del Carnaval mediante un acuerdo oficial, por lo que, aunque aún no aparecen en el calendario federal, se espera que nuevamente sean confirmadas para el ciclo escolar 2026-2027.

Calendario SEP 2026-2027 en Yucatán

La Secretaría de Educación Pública informó que el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el viernes 9 de julio de 2027, con un total de 185 días efectivos de clases para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

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El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, señaló que el calendario contempla periodos vacacionales, sesiones de Consejo Técnico Escolar y días de suspensión oficial de labores. Entre los días sin clases y periodos de descanso destacan: