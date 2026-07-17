Heladiza Fest 2026 en Mérida: fechas, horarios y todo lo que encontrarás en el festival de helados

Los amantes de los postres fríos ya tienen una cita marcada en el calendario. La ciudad de Mérida será sede de la quinta edición de la Heladiza Fest 2026, un evento que reunirá más de 100 sabores de helados y una amplia oferta gastronómica para disfrutar en familia durante un fin de semana en el Gran Parque La Plancha.

Cada año, este festival atrae a cientos de visitantes que buscan probar desde los sabores tradicionales hasta las combinaciones más originales y exóticas.

Noticia Destacada Renta de casas en Yucatán: 7 señales para detectar estafas este verano

Además de los helados, los asistentes podrán encontrar una gran variedad de postres y bebidas frías, convirtiéndose en una de las actividades gastronómicas más esperadas del verano en la capital yucateca.

¿Qué habrá en la Heladiza Fest 2026?

La quinta edición ofrecerá más de 100 sabores entre helados, paletas, bolis, frappés, donas, galletas, postres y otras opciones para todos los gustos.

El programa también incluirá música en vivo durante ambos días con presentaciones de artistas de rock, pop, DJ's y espectáculos de jarana yucateca, creando un ambiente familiar para los asistentes.

Noticia Destacada Verano 2026: ¿Dónde es más barato hospedarse en Yucatán, en la playa o en la ciudad?

En la zona gastronómica habrá opciones como birria, quesabirria, choripanes, empanadas argentinas, kibis, tacos de guisado, hamburguesas, papas en cono y otros antojitos.

Asimismo, el festival contará con un espacio dedicado a artesanos y productores locales, donde se podrán adquirir chocolates, miel, galletas, postres, joyería, perfumes y diversos productos elaborados en la región. También habrá un área de comedor para mayor comodidad de los visitantes.

¿Cuándo y dónde será la Heladiza Fest 2026?

La Heladiza Fest 2026 se llevará a cabo en la explanada del Gran Parque La Plancha, en Mérida, con el siguiente horario:

Sábado 15 de agosto: de 2:00 de la tarde a 11:00 de la noche.

de 2:00 de la tarde a 11:00 de la noche. Domingo 16 de agosto: de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

La entrada permitirá disfrutar de un fin de semana con gastronomía, música en vivo, productos artesanales y una amplia variedad de postres, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan actividades familiares en Mérida durante agosto de 2026.