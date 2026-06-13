Rosario Tijeras 5: actores, personajes y nuevos rostros que llegan a la serie

La exitosa serie Rosario Tijeras regresó a Netflix con una quinta temporada que promete más acción, conflictos familiares y enfrentamientos dentro del mundo criminal. La nueva entrega retoma la historia de Rosario y presenta el esperado regreso de varios personajes que marcaron el rumbo de la producción desde sus primeras temporadas.

Con una trama centrada en la lucha entre una madre y su hija, el elenco vuelve a reunir a figuras reconocidas de la televisión mexicana y latinoamericana, además de sumar nuevos personajes que tendrán un papel clave en la historia.

Bárbara de Regil vuelve como Rosario Tijeras

La actriz Bárbara de Regil retoma el papel de María del Rosario López Ramos, mejor conocida como Rosario Tijeras, personaje principal de la serie. Además de protagonizar la producción, también participa como productora ejecutiva de esta temporada.

La historia muestra a Rosario enfrentando una nueva etapa marcada por la búsqueda de respuestas y una batalla personal que pondrá a prueba todo lo que ha construido a lo largo de los años.

Sebastián Martínez regresa como El Ángel

Uno de los regresos más esperados es el de Sebastián Martínez, quien vuelve a interpretar a Daniel Salgado "El Ángel", figura fundamental en la vida de Rosario.

El personaje se convierte nuevamente en un apoyo importante para la protagonista, aunque los acontecimientos relacionados con Rubí terminarán alterando la aparente tranquilidad que ambos intentan construir.

Samantha Acuña da vida a Rubí

La actriz Samantha Acuña vuelve como Rubí Salgado López, hija de Rosario y una de las piezas centrales de la nueva temporada.

En esta entrega, Rubí se transforma en el principal obstáculo para su madre, protagonizando un conflicto que llevará la historia a uno de sus momentos más intensos y dramáticos.

Francisco Angelini interpreta a Juan Antonio

Entre las incorporaciones destacadas se encuentra Francisco Angelini, quien da vida a Juan Antonio, personaje que tendrá participación relevante en los nuevos episodios.

El actor es conocido por sus trabajos en producciones como Blind Waters, Siempre tuya Acapulco y Secretos de familia.

Elenco completo de Rosario Tijeras 5

Además de los protagonistas, la quinta temporada cuenta con la participación de:

Juan Pablo Campa como Dylan.

como Dylan. Hernán Mendoza como León Elías "El Güero" Arteaga.

como León Elías "El Güero" Arteaga. Luis Curiel como Pelao.

como Pelao. Anette Michel como Victoria.

como Victoria. Andrés Borda como Sebastián Uriel.

como Sebastián Uriel. Paulette Hernández como Lucía.

como Lucía. Jero Medina como Fredy.

como Fredy. Gustavo Egelhaaf como Adrián.

como Adrián. Marina Ruiz como Pamela.

como Pamela. Harold Azuara como Montes.

como Montes. Alejandro Guerrero como Capitán Bravo.

como Capitán Bravo. Marco León como Máicol.

como Máicol. Verónica Langer como Aurora.

como Aurora. Pamela Almanza como Laura Peralta.

como Laura Peralta. Antonio Gaona como Emilio Echegaray.

como Emilio Echegaray. Ariana Ron Pedrique como Paula Restrepo.

como Paula Restrepo. Iván Arana como Gael.

como Gael. José María de Tavira como Antonio Bethancourt.

como Antonio Bethancourt. Roberto Sosa como Don Américo.

como Don Américo. Christian Vázquez como Fierro.

Una guerra familiar marca la nueva temporada

La quinta temporada de Rosario Tijeras lleva la historia a un terreno más personal que nunca. El enfrentamiento entre Rosario y Rubí se convierte en el eje principal de la trama, mientras antiguos aliados y nuevos enemigos entran en escena.

Con el regreso de personajes emblemáticos y un reparto reforzado, la serie busca mantenerse como una de las producciones mexicanas más populares dentro del catálogo de Netflix.