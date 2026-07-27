Anexos en Campeche deberán tener médico las 24 horas; reforma endurece requisitos

La extinción a nivel nacional de la figura de los Centros de Atención de Ayuda Mutua coloca en aprietos a padrinos, madrinas y propietarios de los 34 centros de rehabilitación contra las adicciones, o anexos registrados oficialmente en Campeche, así como a los que operan de manera clandestina, ya que quienes deseen continuar funcionando deberán migrar jurídicamente a un modelo mixto o profesional, lo que implicará, entre otras obligaciones, contar con un médico disponible las 24 horas para atender a los internos que lo requieran.

Noticia Destacada Investigan agresión a perrito que recibió un impacto de balín en Campeche

Así lo informó el secretario técnico del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones CESMA, José Luis Reyes Farfán, quien explicó que el cambio responde a una reforma nacional que convierte estos sitios en Centros de Apoyo Social y de Consejería, por lo que ya no podrán retener a ninguna persona en contra de su voluntad.

El funcionario recordó que Campeche no cuenta con centros mixtos ni profesionales para brindar atención a personas con problemas de consumo de alcohol o drogas, por lo que deberán adecuarse a la nueva normativa, contratar personal médico permanente y cumplir con todos los requisitos sanitarios establecidos por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, Copriscam.

La necesidad de este cambio quedó evidenciada tras el fallecimiento reciente de un adulto internado en un anexo, inicialmente reportado por un infarto al miocardio, aunque las investigaciones revelaron que también padecía una hepatopatía alcohólica severa y un importante desequilibrio metabólico. Cuestionó cómo una persona con ese nivel de complicaciones permanecía en un sitio donde no existía atención médica, al señalar que precisamente por ello se exige ahora la presencia de un médico las 24 horas para prevenir más muertes dentro de estos establecimientos.

Reyes Farfán aclaró que la reforma no significa la desaparición de los anexos, sino de la figura jurídica bajo la cual operan. Los propietarios tendrán tiempo para realizar la transición hacia un modelo mixto o profesional, aunque deberán reinvertir los recursos que cobran por la atención, ya que, salvo excepciones, el servicio no es gratuito, en fortalecer sus asociaciones civiles, contratar personal de salud y cumplir la normatividad de la Copriscam.

Explicó que el nuevo modelo busca reconocer el consumo de sustancias como un problema de salud pública, dejando atrás enfoques basados exclusivamente en la fe, la moral o la fuerza. Para operar deberán contar con autorizaciones del ayuntamiento, la Copriscam, la Secretaría de Protección Civil, Seprocicam, y la Secretaría de Salud, Ssa, a través del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones.

Actualmente, de los 34 centros identificados oficialmente, cerca del 60 por ciento cuenta con aviso de funcionamiento, aunque no cumple con el resto de los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria. Además, existen anexos clandestinos cuyo número se desconoce, por lo que el CESMA exhortó a la ciudadanía a denunciar aquellos sitios donde se mantenga a personas internadas apelando a la supuesta rehabilitación de adicciones.

Señaló que Un Clamor en el Desierto es el único centro reconocido por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Conasama, como establecimiento de ayuda mutua y, además, brinda atención gratuita. También deberá adecuarse a las nuevas disposiciones federales y, hasta el momento, no cuenta con la certificación correspondiente.

JGH