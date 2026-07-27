Profeco exhibe gasolinera que vende diésel casi en 29 pesos y revela dónde está la canasta básica más barata

La Procuraduría Federal del Consumidor informó que el 84 por ciento de las estaciones de servicio del país ya vende el litro de diésel por debajo de 27 pesos, como establece el acuerdo voluntario alcanzado con empresarios gasolineros.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 27 de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, señaló que más de ocho mil 600 estaciones respetan el precio acordado.

El promedio nacional se ubicó en 27.05 pesos por litro, un centavo menos que la semana anterior, cuando la dependencia había reportado un costo de 27.06 pesos. Profeco mantiene un mapa que permite identificar las estaciones que cumplen y aquellas que cobran precios mayores.

¿Dónde se encontró el diésel más barato y más caro?

Entre las estaciones que respetaron el acuerdo destacó una gasolinera Pemex ubicada en Amozoc, Puebla, donde el litro se vendió en 26.89 pesos. Su margen de ganancia no superó 1.80 pesos, por lo que recibió una calificación favorable de la Procuraduría.

En contraste, Profeco exhibió una estación localizada en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, que ofreció el combustible casi en 29 pesos por litro. El establecimiento registró un margen estimado de 2.62 pesos.

Noticia Destacada Cancún vuelve a encabezar lista de la gasolina Magna más cara del país: Profeco

Escalante Ruiz recomendó consultar el mapa interactivo antes de cargar combustible. La dependencia actualiza la información para facilitar que los consumidores comparen precios y eviten los establecimientos con costos injustificadamente altos.

El porcentaje de cumplimiento ha aumentado durante los últimos meses. El 11 de mayo apenas 31.2 por ciento de las estaciones vendía el diésel en un máximo de 27 pesos, mientras que en julio la proporción ya rondaba ocho de cada diez.

¿Dónde está la canasta básica más barata?

La canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía incluye 24 productos y no debe superar los 910 pesos.

El precio más bajo del monitoreo fue de 736.50 pesos en Bodega Aurrerá Las Fuentes, en Reynosa, Tamaulipas. La opción más costosa se ubicó en Walmart Boulevard Morelos, en Hermosillo, Sonora, donde alcanzó 912.50 pesos y rebasó por 2.50 pesos el límite establecido.

En la alcaldía Miguel Hidalgo, la canasta más económica fue localizada en Mega Soriana Tacuba, con un costo de 820.70 pesos. En Puebla capital, Chedraui UPAEP la vendió en 797.40 pesos, mientras que en Ciudad Juárez una sucursal de Bodega Aurrerá registró un precio de 801 pesos.

Profeco indicó que la mayoría de los establecimientos monitoreados mantiene el conjunto de productos por debajo de la meta nacional.

Precio del pollo varía hasta 27 pesos entre cadenas

El kilo de pollo entero tuvo un precio promedio nacional de 39.66 pesos, aunque el costo cambió según la región y la tienda.

En el centro-norte, Al Súper registró un promedio de 32.90 pesos, mientras que HEB alcanzó 54 pesos. En el sureste, Bodega Aurrerá presentó un costo de 36 pesos y Súper Akí llegó a 59.95 pesos.

La diferencia entre cadenas puede superar los 27 pesos por kilogramo, por lo que Profeco pidió comparar antes de comprar. La herramienta “Quién es Quién en los Precios” permite consultar precios mínimos y máximos de alimentos, medicamentos, electrodomésticos y otros productos en establecimientos del país.

El procurador también recomendó preferir camarón de producción nacional y presentó una receta de jamón artesanal con un costo aproximado de 300 pesos para elaborar dos kilogramos.

IO