Se disparan los casos de sífilis en Yucatán; reportan 413 contagios en siete meses

Los contagios de sífilis encendieron las alertas sanitarias en Yucatán. En los primeros siete meses de 2026 se confirmaron 413 casos, un incremento de 168.1 por ciento respecto al mismo período del año pasado, cuando se habían registrado apenas 154, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

Estas cifras colocan a Yucatán como la entidad de la península con el mayor crecimiento porcentual de esta infección de transmisión sexual, al sumar 259 diagnósticos más que en el mismo período de 2025. Un alza alarmante.

El aumento rebasa ampliamente al observado en los estados vecinos. En Campeche, los contagios pasaron de 97 a 132, un alza de 36 por ciento; mientras que Quintana Roo fue la única entidad de la región que registró una disminución, al pasar de 313 a 285 casos, equivalente a una reducción de 8.9 por ciento con respecto al año pasado.

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El comportamiento epidemiológico confirmó que Yucatán enfrenta el crecimiento más acelerado de la enfermedad en la región, una tendencia que preocupa por la velocidad con la que se han acumulado los nuevos diagnósticos.

Varones más contagiados

El reporte federal también evidenció una marcada diferencia por sexo, afectando a los masculinos.

De los 413 casos confirmados hasta la semana epidemiológica 26, a hombres correspondieron 327 y 86 a mujeres, lo que significa que casi ocho de cada 10 personas diagnosticadas con esta enfermedad son del sexo masculino.

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La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum.

Se indicó que sin tratamiento oportuno puede provocar complicaciones graves y favorecer la transmisión de otras infecciones, por lo que las autoridades de salud recomiendan el uso de preservativo, la detección temprana y el tratamiento inmediato para cortar las cadenas de contagio.