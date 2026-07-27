¿Quién es Masad Altamimi? Edad, origen, polémicas y su llegada a La Casa de los Famosos México 2026

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México continúa sorprendiendo con sus participantes y uno de los nombres que más llamó la atención es el de Masad Altamimi, el creador de contenido originario de Arabia Saudita que buscará conquistar al público con su personalidad dentro del reality.

El influencer, también conocido como Massad Al-Tamimi, alcanzó gran reconocimiento gracias a su contenido en TikTok e Instagram, plataformas donde ha construido una importante comunidad de seguidores. Aunque no ha confirmado públicamente su edad, diversos medios señalan que tendría alrededor de 34 años.

La popularidad de Masad Altamimi en México creció tras colaborar con distintos creadores de contenido, especialmente con Karina Torres, integrante de "Las Perdidas". Más tarde, su relación sentimental con la influencer Melissa Navarro también lo colocó entre las figuras más comentadas en redes sociales.

Además de publicar videos en plataformas digitales, Masad Altamimi suele realizar transmisiones en vivo para compartir aspectos de su vida cotidiana con seguidores de distintas partes del mundo. En el ámbito personal, se sabe que es padre de un niño, nacido de una relación anterior en Arabia Saudita.

Años después, el influencer volvió a ocupar titulares por su noviazgo con Alejandra Tijerina, motivo por el que decidió establecerse en México. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2025, convirtiéndose nuevamente en tema de conversación entre sus seguidores.

Las polémicas que han marcado a Masad Altamimi

La carrera de Masad Altamimi también ha estado acompañada de diversas controversias. En 2024, su expareja Melissa Navarro publicó en redes sociales acusaciones por presuntos maltratos físicos y psicológicos durante su relación.

Hasta el momento no existe información pública sobre una resolución legal relacionada con esas acusaciones. Posteriormente, tras concluir su relación con Alejandra Tijerina, surgieron especulaciones en redes sociales que intentaban relacionar ambos casos; sin embargo, dichas versiones no fueron confirmadas ni respaldadas por información oficial.

Ahora, Masad Altamimi inicia una nueva etapa como habitante de La Casa de los Famosos México 2026, donde su personalidad, su trayectoria como influencer y el interés que ha despertado entre el público lo convierten en uno de los participantes a seguir desde el arranque del reality.