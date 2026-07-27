¿Sirve envolver las llaves del auto y tus tarjetas en papel aluminio? Resolvemos el misterio

Durante los últimos meses más personas han optado por envolver sus llaves del auto y tarjetas en papel aluminio. Este método, aunque curioso, tiene un trasfondo de seguridad que puede ayudar a prevenir algunas modalidades de robo que usan tecnologías inalámbricas.

Está práctica se encuentra relacionada principalmente para dispositivos modernos que utilizan sistemas de comunicación. En este aspecto las llaves inteligentes y tarjetas con tecnologías como RFID o NFC, pueden ser atacadas por los delincuentes por lo que el aluminio resulta una nueva capa de seguridad.

Noticia Destacada ¡Ojo! Esta es la cantidad máxima que no debes sobrepasar en tarjetas de débito, según el SAT

¿Por qué cada vez más personas envuelven sus llaves del auto en papel aluminio?

Esta tendencia responde a una modalidad de robo en auge conocida como ataque de retransmisión. Los vehículos modernos con tecnología keyless (apertura y encendido sin llave) se comunican de manera constante con el mando a distancia mediante señales de radio de baja frecuencia.

Cuando la llave descansa dentro de algún inmueble cerca de ventanas o puertas, delincuentes situados en el exterior pueden utilizar amplificadores de señal inalámbrica para captar la frecuencia de la llave y retransmitirla al vehículo.

De esta manera es posible arrancar el motor sin hacer ruido o forzar cerraduras. Es por esto que al envolver la llave por completo en papel de aluminio, se aísla la señal magnética, impidiendo que los equipos de interceptación la capten desde el exterior.

¿Qué pasa si envuelves tus tarjetas en papel aluminio?

Las tarjetas de pago contactless utilizan chips RFID o NFC, estas tecnologías permiten realizar pagos rápidos aproximando la tarjeta a una terminal. Si se envuelve las tarjetas en papel aluminio, se puede evitar que personas con lectores portátiles o datos maliciosos intenten clonar la información.

¿Es bueno utilizar papel aluminio como sistema de seguridad?

Como solución improvisada o de emergencia, el papel aluminio cumple su cometido. Sin embargo, no es el sistema definitivo más aconsejable para el uso diario, para que el bloqueo funcione al cien por ciento, la envolvente debe ser totalmente continua y hermética, si queda una pequeña ranura, las ondas electromagnéticas se escapan.

Noticia Destacada Nissan Frontier 2027: la pick up que desafía la moda de los turbo; precio y versiones

A esto se debe sumar que el papel aluminio de cocina se rasga, arruga y rompe con suma facilidad al manipularlo. Además de que estar envolviendo y desvolviendo la llave es un proceso que puede tomar mucho tiempo.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal