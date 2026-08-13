¿Qué significa ser demisexual? Así funciona la orientación sexual de Yanet García

No todas las personas experimentan la atracción sexual de la misma forma. Para algunas, el interés puede surgir desde el primer encuentro, mientras que para otras es necesario construir primero una conexión significativa. En este último caso puede aparecer el término demisexualidad, una orientación que forma parte del espectro asexual.

La demisexualidad también ha generado interés a partir de las declaraciones de algunas figuras públicas, entre ellas Yanet García, aunque es importante evitar atribuir una orientación sexual a una persona únicamente por sus comentarios sobre el amor o sus relaciones.

¿Qué significa ser demisexual?

Una persona demisexual puede experimentar atracción sexual principalmente después de establecer un vínculo emocional profundo con alguien. La conexión, la confianza y la cercanía pueden ser factores importantes para que aparezca este tipo de atracción.

Esto no quiere decir que una persona demisexual sea incapaz de sentir interés por alguien que acaba de conocer. La diferencia está en que la atracción sexual suele requerir primero una relación emocional significativa y no aparece necesariamente de forma inmediata.

¿Una persona demisexual puede enamorarse?

Sí. La demisexualidad se refiere específicamente a la manera en que una persona experimenta la atracción sexual, por lo que no determina si puede enamorarse o establecer una relación romántica.

Una persona puede sentir conexión romántica, cariño o interés emocional por alguien desde el comienzo y, al mismo tiempo, no experimentar atracción sexual hasta que exista mayor confianza y cercanía.

¿Qué relación tiene Yanet García con la demisexualidad?

Yanet García ha hablado públicamente en diferentes momentos sobre el amor, las relaciones y la importancia de la conexión con una pareja. Sin embargo, esos elementos por sí solos no permiten determinar que una persona sea demisexual.

Preferir relaciones estables, esperar antes de tener intimidad o considerar importante la conexión emocional no significa necesariamente pertenecer a esta orientación. La demisexualidad está relacionada con cómo surge la atracción sexual y no simplemente con las decisiones personales dentro de una relación.

¿Cómo saber si una persona es demisexual?

No existe una prueba médica o psicológica que determine si alguien es demisexual. Algunas personas utilizan esta etiqueta cuando identifican que rara vez sienten atracción sexual por personas que apenas conocen y que esta aparece después de desarrollar una conexión emocional importante.

También es válido no utilizar ninguna etiqueta de orientación sexual. Cada persona puede entender y vivir su sexualidad de una manera diferente y decidir si un término representa o no su experiencia.

En resumen, ser demisexual no significa simplemente decidir esperar antes de tener relaciones sexuales. Se refiere a una forma de experimentar la atracción sexual, en la que esta suele aparecer después de desarrollar un vínculo emocional profundo con otra persona.