Turismo en México rompe récords en 2026: llegan 51.1 millones de viajeros internacionales y crece derrama económica

México cerró el primer semestre de 2026 con nuevos récords en materia turística, impulsados por el crecimiento de viajeros internacionales, turistas extranjeros, cruceristas y gasto económico, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que entre enero y junio llegaron al país 51.1 millones de viajeros internacionales, cifra 7.7 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

Además, México recibió 24.5 millones de turistas internacionales que pernoctaron en el país, lo que representó un crecimiento de 4.6 por ciento anual. La derrama económica acumulada superó los 18 mil 780 millones de dólares, con un incremento de 0.5 por ciento.

¿Cuántos turistas y cruceristas llegaron a México en 2026?

Rodríguez Zamora destacó que el turismo de cruceros también mantuvo una tendencia positiva. Durante los primeros seis meses del año se contabilizaron 6.6 millones de cruceristas, 15.2 por ciento más que en 2025.

El gasto generado por este segmento alcanzó 575 millones de dólares, un crecimiento anual de 18.7 por ciento. Solo en junio llegaron 843 mil 417 cruceristas y el gasto correspondiente sumó 73.4 millones de dólares.

En cuanto al turismo nacional, 53.6 millones de mexicanos se hospedaron en hoteles entre enero y junio, lo que significó 733 mil viajeros adicionales frente al mismo periodo del año anterior.

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¿Qué países están enviando más turistas a México?

La secretaria de Turismo explicó que, aunque el mercado estadounidense ha registrado una disminución asociada con menores frecuencias aéreas y mayores costos de viaje, otros países muestran crecimientos relevantes.

Entre ellos destacó Colombia, con un aumento de 31 por ciento; Brasil, con 20 por ciento; Japón, con 18 por ciento; y Canadá, con 7.6 por ciento. También se observaron avances desde Suiza, Corea del Sur y Australia.

En junio, algunos mercados registraron aumentos todavía mayores, como Japón, con 131 por ciento, además de Australia, Colombia, Ecuador y Brasil.

#MañaneraDelPueblo | La titular de la @SECTUR_mx, @josefinarodzam, presentó los indicadores turísticos de México del periodo enero-junio 2026:



➡️ Se alcanzaron 51.1 millones de viajeros internacionales (+7.7% en comparación con 2025).



Turistas internacionales:

➡️ 24.5 millones… pic.twitter.com/8Ew6fb758W — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 13, 2026

México será país invitado en feria turística de París en 2027

Como parte de la estrategia de promoción internacional, Rodríguez Zamora anunció que México fue invitado a participar como país invitado en una de las principales ferias turísticas de París en 2027.

La intención será llevar una representación de los 32 estados y complementar la presencia empresarial con actividades culturales, gastronómicas y comunitarias. La funcionaria señaló que 40 por ciento de los viajeros internacionales que llegaron entre enero y junio lo hicieron por motivos relacionados con la cultura.

Guadalajara recibirá una feria turística internacional durante cinco años

Otro de los anuncios fue la llegada por primera vez a América de una feria internacional de turismo que tendrá como sede Guadalajara, Jalisco, del 10 al 12 de noviembre.

El encuentro permanecerá en México durante cinco años y contempla alrededor de 5 mil participantes, 300 compradores especializados y representación de más de 140 países. También participarán los 32 estados del país.

#MañaneraDelPueblo | Indicadores turísticos de México del periodo enero-junio 2026:



Cifras en el flujo y gasto de cruceristas en México:

Cruceristas registrados:

➡️ 843,417 cruceristas atendidos en puertos mexicanos (+21.5%).



Gasto y derrama económica:

➡️ 73.4 MDD de gasto… pic.twitter.com/LNvzJPmcCL — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 13, 2026

La estrategia turística del Gobierno federal también incluye caravanas de promoción en ciudades de Estados Unidos y Canadá, así como el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, que se realizará del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas.

Al cierre del informe, Sheinbaum destacó nuevamente el crecimiento de 7.7 por ciento en viajeros internacionales durante el primer semestre del año, cifra que calificó como un resultado positivo para el sector turístico mexicano.

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