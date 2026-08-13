Sargazo vuelve a recalar en Cozumel y obliga a reforzar limpieza en playas

Una acumulación de sargazo fue registrada ayer en distintos puntos de la zona sur de la isla, después de varias semanas con presencia limitada del alga en las costas. El recale se concentró principalmente frente a clubes de playa y obligó a reforzar las labores de limpieza, que en esta franja deben realizarse de forma manual, informó Luis Rivera, trabajador turístico de la zona.

Explicó que el retiro puede prolongarse durante varios días debido a que el uso de maquinaria está restringido en sectores donde existen nidos de tortuga. La tarea requiere cuadrillas que recojan el material directamente de la arena para evitar afectaciones a las áreas de desove.

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La presencia del alga se observó principalmente en determinados sectores del litoral sur, sin que hasta el cierre de esta edición exista información que permita establecer si corresponde a un fenómeno aislado asociado con las corrientes marinas o si representa el inicio de un incremento sostenido durante los próximos días.

De acuerdo con datos de la Zona Federal Marítimo Terrestre, durante la temporada se han retirado alrededor de mil 100 toneladas de sargazo en las playas de Cozumel, así como más de 10 de residuos sólidos.

Emmanuel Cisneros, prestador de servicios turísticos, mencionó que el arribo afecta principalmente cuando se acumula frente a los sectores donde laboran los trabajadores del ramo. “La preocupación es que continúe llegando durante varios días y aumente el tiempo necesario para mantener las playas en condiciones de operación”.

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La costa oriental continúa siendo uno de los sectores donde históricamente se concentra mayor cantidad de esta materia debido a las corrientes y condiciones marítimas. En contraste, durante las últimas semanas el arribo había sido menor en otros puntos de la isla, incluidos sectores del litoral poniente y áreas cercanas al malecón.

Trabajadores y autoridades mantienen vigilancia sobre las playas para retirar el material acumulado sin interferir con el proceso reproductivo de las tortugas.