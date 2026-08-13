Detienen a presunto distribuidor de drogas durante operativo en Motul

Un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales derivó durante las primeras horas de ayer en la detención de un hombre identificado como “Rich Sosa”, señalado presuntamente como distribuidor de drogas, durante un cateo realizado en la colonia San Roque de la ciudad de Motul.

La movilización se desplegó en un inmueble ubicado en la calle 45 entre 50 y 52, donde elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI), adscritos al Departamento Antinarcóticos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, acordonaron la zona para ejecutar una orden de cateo autorizada por un juez de control.

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Durante la diligencia, los agentes localizaron y aseguraron diversos envoltorios que contenían sustancias con características de enervantes, entre ellas una sustancia presuntamente identificada como metanfetamina o “cristal”. En el sitio también fue detenido el sospechoso, quien, de acuerdo con las primeras indagatorias, presuntamente operaba bajo las órdenes de una mujer.

Vecinos de San Roque expresaron su respaldo al operativo y señalaron que el predio era utilizado presuntamente como punto de venta de drogas, actividad que, según sus testimonios, ocurría a cualquier hora del día y habría generado preocupación por su cercanía con menores de edad.

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El despliegue concluyó aproximadamente a las 7 de la mañana, causando sorpresa entre los habitantes de la zona. Hasta el momento de la información, las autoridades estatales y federales no habían emitido un comunicado oficial con detalles sobre el detenido, las sustancias aseguradas o las investigaciones relacionadas con el inmueble.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible responsabilidad y esclarecer si existen otras personas involucradas.