Hernán Bermúdez rompe el silencio desde prisión: se declara inocente y denuncia persecución política

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, difundió una carta dirigida a familiares y amistades en la que rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que atraviesa un proceso marcado, según su versión, por una persecución política y mediática.

El documento está fechado el 3 de agosto de 2026 y fue dado a conocer públicamente por Xpectro FM. En el texto, el exfuncionario de 73 años sostiene que no participó en los hechos que se le atribuyen y pide que las autoridades respeten su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Bermúdez Requena también cuestionó la cobertura mediática de su caso y aseguró que su imagen pública ha resultado afectada antes de que exista una resolución definitiva de los tribunales.

¿Qué dijo Hernán Bermúdez sobre las acusaciones en su contra?

En la carta, el exsecretario de Seguridad de Tabasco se declara expresamente inocente y rechaza haber intervenido en las conductas por las que actualmente enfrenta un procedimiento judicial.

Como parte de su defensa pública, recordó su trayectoria profesional dentro y fuera del servicio público y afirmó que antes del proceso actual no contaba con antecedentes penales.

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También destacó su experiencia en tareas de seguridad y coordinación institucional, además de su participación en reuniones con autoridades federales durante el periodo en el que desempeñó responsabilidades en el Gobierno de Tabasco.

Hernán Bermúdez denuncia persecución política y mediática

Otro de los puntos centrales del documento es su señalamiento contra lo que considera una campaña que habría afectado su reputación.

El exfuncionario afirmó que algunos medios de comunicación lo han presentado como culpable antes de que concluya el proceso judicial y pidió que su situación sea determinada exclusivamente por las autoridades competentes.

Bermúdez Requena aseguró que mantiene confianza en la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF) y solicitó que las decisiones del caso se tomen con base en las pruebas y no por presiones externas.

#UltimoMinuto ¡Hernan Bermúdez rompe el silencio! En carta, acusa persecución política



Tras casi un año recluido en el penal del Altiplano, el exsecretario de Seguridad difundió una carta en la que rechaza las acusaciones en su contra y asegura que su imagen y reputación han… pic.twitter.com/X8DZn5uCDh — xevt - xhvt (@xevtfm) August 13, 2026

Pide igualdad procesal y respeto al debido proceso

El exsecretario también reclamó condiciones de igualdad procesal durante el desarrollo del expediente.

En su mensaje cuestionó la posibilidad de que acusaciones de terceros puedan estar relacionadas con beneficios judiciales y expresó preocupación por lo que calificó como eventuales decisiones construidas fuera de los cauces legales.

Las declaraciones forman parte de la postura personal de Bermúdez Requena frente al proceso que enfrenta. Será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad o inocencia conforme avancen las investigaciones y se valoren las pruebas presentadas por las partes.

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