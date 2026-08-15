Chihuahua conquista el Nacional Sub10 en una remontada épica ante Sonora

La novena de Chihuahua se levantó en par de ocasiones del “inframundo” para venir de atrás y proclamarse campeones del Campeonato nacional Pre-Infantil Sub10 de la Federación Mexicana de Béisbol (Femebe).

Los fronterizos estuvieron en par de oportunidades abajo por cuatro o más carreras, una de ellas a un out de la derrota, pero tuvieron el poder en las muñecas para darle la vuelta y ganarle en extrainning 11x10 al representativo de Sonora.

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El "héroe" de la jornada fue Mateo Simental quien pegó el sencillo productor de la victoria en el octavo capítulo para mandar a Yahir Navarrete a la registradora y terminar con el empate a 10.

Pero los chihuahueños se tuvieron que levantar prácticamente de la lona en la sexta donde perdían 10x6 a un solo out de caer, esto gracias a doblete productor de dos de Matías Ituarte y dos rayitas más gracias a errores defensivos.

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El triunfo se lo adjudicó Yadiel Zapata y la derrota fue para Liam Romero quien entró en la octava y no pudo sacar a ningún enemigo. Por otro lado, Tamaulipas superó 2x1 a Sinaloa con lo que se quedó con el tercer lugar del torneo.

El sonorense Axel Orduño fue campeón de bateo (.642); el chihuahuense José Rocha lideró las carreras producidas (10) y el bajacaliforniano Davi Santacruz fue el máximo vuelacercas (2).

En pitcheo, el coahuilense Dereck Hernández y el yucateco Iker Ortiz se consagraron campeones de efectividad (0.00 en siete entradas); el sur bajacaliforniano José Martínez fue el más ponchador (14) y su compañero Alan Castro lideró las victorias (2).