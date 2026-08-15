Revelan quién sería la próxima eliminada de La Casa de los Famosos México este domingo 16 de agosto

La encuesta compartida por la cuenta UniversoReality | LCDLFMX 4 (CAM2) apunta a que Arantza Ruiz sería la habitante con mayor riesgo de abandonar La Casa de los Famosos México este domingo 16 de agosto.

La participante aparece con apenas 9% de los votos, equivalente a aproximadamente 1,100 sufragios, en un sondeo anónimo que acumulaba 13,082 votos al momento de la captura. Arantza Ruiz comparte el porcentaje más bajo con Luis Chaparro, aunque la imagen muestra una marca de selección junto a su nombre.

Así marcha la encuesta

Masad Al-Tamimi: 26% — 3,400 votos.

Flor Vigna: 23% — 3,000 votos.

Memo Schutz: 22% — 2,800 votos.

Yanet García: 11% — 1,300 votos.

Luis Chaparro: 9% — 1,100 votos.

Arantza Ruiz: 9% — 1,100 votos.

De acuerdo con estos resultados, Arantza Ruiz y Luis Chaparro se encontrarían empatados en la zona de mayor peligro. Sin embargo, la encuesta no constituye un resultado oficial: se trata de una medición informal difundida en redes sociales y puede no reflejar la votación válida del programa.

Por ello, la eliminación del domingo 16 de agosto deberá confirmarse durante la gala oficial. La diferencia entre los porcentajes también puede deberse al redondeo de las cifras mostradas en la imagen.