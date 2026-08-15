¿Qué playas de Cancún están abiertas hoy sábado 15 de agosto? estas son las zonas donde está prohibido meterse al mar

Las condiciones del clima mantienen este sábado 15 de agosto de 2026 restricciones y llamados a la precaución en distintas playas de Cancún, de acuerdo con el reporte de Protección Civil de Cancún.

Ante las condiciones registradas en el litoral, algunas playas permanecen prohibidas para los bañistas, mientras que en otras se recomienda ingresar al mar con extrema precaución. Las autoridades exhortaron a turistas y habitantes a respetar las indicaciones de los guardavidas para evitar accidentes.

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Condiciones de las playas de Cancún este sábado 15 de agosto

Playas altas

Playa Delfines: prohibido.

prohibido. Playa Ballenas: prohibido.

prohibido. Playa Marlín: prohibido.

prohibido. Playa Chac-Mool: precaución.

precaución. Playa Gaviota: prohibido.

Playas bajas

Playa del Niño: precaución.

precaución. Playa Perlas: precaución.

precaución. Playa Langosta: precaución y prohibido.

precaución y prohibido. Playa Tortugas: precaución.

precaución. Playa Pez Volador: prohibido.

prohibido. Playa Caracol: precaución.

¿Qué significa el llamado de Protección Civil?

La clasificación de las playas permite identificar aquellas zonas donde las condiciones representan un mayor riesgo para quienes ingresan al mar. Por ello, las autoridades piden no ignorar las banderas, señalamientos ni las instrucciones de los guardavidas.

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En las playas marcadas como “prohibido”, se recomienda no ingresar al agua. En las zonas señaladas con “precaución”, los bañistas deben extremar cuidados y mantenerse atentos a las indicaciones del personal de vigilancia.