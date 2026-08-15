“El Chino” Zelaya regresa por la Alcaldía de Othón P. Blanco, pero el PAN llega debilitado al 2027

Fernando Levin Zelaya Espinoza, conocido como “El Chino” Zelaya, vuelve a asomarse como aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Othón P. Blanco para el 2027. Ya lo intentó en el 2018 y perdió de manera contundente.

Hoy regresa en un partido dividido, con números de un dígito y sin el peso territorial que alguna vez proyectó.

Su trayectoria es la de un cuadro panista que ocupó cargos, ha contendido y vuelto a quedar en segundo plano.

La pregunta que circula no es si tiene experiencia, es si un perfil derrotado y ligado a un blanquiazul en crisis puede ofrecer algo distinto a lo que Chetumal ya conoce.

Del Congreso a la derrota del 2018

Zelaya Espinoza es abogado por la Universidad de Quintana Roo y cuenta con maestría en Administración de Negocios.

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Antes de la diputación pasó por la regiduría en Othón P. Blanco y ocupó delegaciones de Gobernación, Reforma Agraria y Migración.

En el 2016 llegó a la XV Legislatura como diputado por el Distrito 14 con una de las votaciones más altas del PAN en el sur del estado. Desde esa curul se movió como operador del partido en la zona.

Fue en el 2018 cuando dio el salto, fue candidato a la Alcaldía con la coalición “Por Quintana Roo al Frente” (PAN-PRD-MC), hizo campaña hablando de cambio, turismo, transporte y de dejar atrás la vieja política. El resultado fue una derrota clara frente a Hernán Pastrana, de Morena.

Zelaya reconoció el golpe, agradeció a su equipo y anunció que no tomaría la regiduría que le correspondía por la vía de la planilla —prefirió regresar a la diputación— y fue el suplente, Manuel Martínez Valdez, quien ocupó el cargo. El mensaje quedó: el candidato que perdió no se quedó a pelear ni hacer contrapeso desde el Cabildo.

El panista que no termina de despegar

Después del 2018, Zelaya intentó mantenerse en la política activa, buscó la reelección como diputado en el 2019, apareció en actos, escribió columnas y se mantuvo como cuadro del PAN en Chetumal.

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En las mediciones internas más recientes del partido para Othón P. Blanco, su nombre figura, pero lejos de liderar: aparece detrás de Germán González y con porcentajes bajos, rodeado de indecisos; el PAN completo apenas alcanza apenas entre el siete y el nueve por ciento de intención de voto en la capital. Dentro de ese margen estrecho, Zelaya no es la figura dominante.

Durante la pelea interna en septiembre del 2025, cuando la asamblea del comité municipal terminó a golpes entre el grupo de los González y el de Reyna Tamayo, Zelaya fue señalado como parte del segundo bando, junto al diputado Ángel Álvarez Cervera, esto debilitó aún más al partido y la dirigencia municipal quedó en otras manos. El “Chino” siguió siendo un nombre conocido, pero sin el control de la estructura ni el arrastre necesario para imponerse.

La aspiración que se repite

Fernando Zelaya nació en El Salvador, su madre es mexicana y en su momento aclaró que es mexicano por nacimiento, ha sido regidor, delegado, diputado y candidato a alcalde cuando perdió la contienda más importante que ha librado. Hoy vuelve a asomarse en un PAN que arrastra divisiones, violencia interna y números irrelevantes frente a Morena y Movimiento Ciudadano.

Chetumal observa que los servicios públicos siguen deficientes, la inseguridad no cede y la percepción de un poder ocupado en acomodos se mantiene, ante ello, Zelaya se presenta como el cuadro experimentado que ya conoce el territorio y el Congreso, pero sus críticos recuerdan que su mejor momento electoral fue una diputación y que cuando intentó la Alcaldía el resultado fue una derrota contundente.

La aspiración en el 2027 ya está sobre la mesa, el historial —diputado, candidato derrotado, operador de un partido en crisis y aspirante que regresa sin haber resuelto el desgaste anterior— también, y puede ser su mayor carga en la lucha interna por la candidatura, lo que es cierto es que de ser el representante del PAN en la contienda, quedaría muy lejos de la pugna entre Morena y MC, que podrían llevar a Acción Nacional casi a desaparecer del municipio.