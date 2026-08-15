COFEPRIS descarta Salmonella en chiles jalapeños procesados en Nuevo León tras alerta de la FDA

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) concluyó una investigación sanitaria en una unidad de empaque de chile jalapeño ubicada en Nuevo León y descartó la presencia de Salmonella Javiana en las muestras analizadas.

La revisión se realizó en coordinación con autoridades sanitarias estatales después de una notificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), relacionada con un brote de Salmonella registrado en territorio estadounidense y presuntamente vinculado con el consumo de chiles distribuidos por Coast Citrus Distributors.

¿Qué encontró COFEPRIS en los chiles jalapeños de Nuevo León?

Entre el 5 y el 7 de agosto de 2026, personal de COFEPRIS realizó una visita de inspección y tomó muestras en la unidad de empaque donde se procesan productos destinados a Coast Citrus Distributors.

En total se analizaron 10 muestras de materia prima y producto terminado, correspondientes a chile jalapeño verde.

Los estudios fueron realizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León, que buscó detectar la presencia de Salmonella spp.

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El resultado fue negativo en la totalidad de las muestras, por lo que no se encontró evidencia de Salmonella en los productos revisados durante la investigación.

¿Por qué se realizó la investigación sanitaria?

La inspección fue activada tras la alerta emitida por la FDA debido a un brote de Salmonella en Estados Unidos.

Ante la posible relación con productos procesados en México, las autoridades sanitarias realizaron verificaciones para descartar riesgos de contaminación dentro de la cadena de producción.

La Secretaría de Salud señaló que este tipo de acciones buscan fortalecer la trazabilidad, vigilancia y control sanitario de los alimentos que se producen y distribuyen.

Tras análisis de laboratorio, se descarta la presencia de la bacteria Salmonella Javiana en chiles jalapeños empacados en Nuevo León. 🔬

​Nuestras acciones de vigilancia permanente protegen la salud de la población.



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COFEPRIS mantendrá vigilancia sobre la cadena de alimentos

Aunque las muestras analizadas resultaron negativas, la dependencia informó que mantendrá vigilancia permanente sobre los procesos de producción y distribución.

COFEPRIS indicó que continuará trabajando con autoridades estatales para realizar verificaciones y dar seguimiento a cualquier posible riesgo sanitario.

La conclusión de la investigación representa, por ahora, un resultado favorable para la unidad inspeccionada en Nuevo León, aunque las autoridades mantendrán las acciones preventivas para proteger la salud de los consumidores.

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