¿Quién era Daniela Largo? La mujer que sobrevivió 36 horas bajo los escombros y murió tras ser rescatada

La esperanza que acompañó el rescate de Daniela Andrea Largo Sánchez terminó este sábado 15 de agosto. La abogada, de 32 años, murió en Pereira después de permanecer 36 horas atrapada entre los escombros de un hotel que colapsó tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Daniela fue localizada con vida la noche del martes 11 de agosto y trasladada al Hospital Universitario San Jorge, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado de salud se agravó hasta provocar su fallecimiento.

Así fue el rescate de Daniela Largo

El rescate de Daniela Largo se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la emergencia en Pereira. Brigadas de socorro de la ciudad, equipos enviados desde Bogotá y especialistas de Polnasar participaron durante más de 10 horas en las labores para localizarla y extraerla.

Los rescatistas detectaron señales de vida debajo de cuatro losas de concreto y consiguieron establecer comunicación con ella. Para mantenerla estable, le proporcionaron oxígeno mientras trabajaban cuidadosamente para liberarla.

Uno de los principales obstáculos fue que su brazo estaba atrapado debajo de una puerta. Después de varias horas de trabajo, los equipos finalmente consiguieron sacarla con vida de la estructura colapsada, lo que provocó momentos de alivio entre familiares y rescatistas.

Daniela sufrió graves complicaciones después del rescate

Tras llegar al Hospital Universitario San Jorge, la joven enfrentó un delicado cuadro médico. De acuerdo con la información proporcionada por su familia, sufrió un paro cardiorrespiratorio que obligó a los especialistas a realizar maniobras de reanimación durante aproximadamente 17 minutos.

Su padre, Julio César Largo, explicó que su hija había entrado en una crisis debido a una fuerte deshidratación. Posteriormente, los médicos informaron a la familia sobre la gravedad de las lesiones que había sufrido durante las horas que permaneció atrapada.

Entre las complicaciones se encontraba un funcionamiento cardíaco reducido, afectaciones importantes en uno de sus pulmones, daños neurológicos y gangrena en la mano que había permanecido bajo presión durante el derrumbe.

La gravedad de las lesiones llevó incluso a los especialistas a analizar la posibilidad de realizar una amputación de la extremidad afectada. Pese a la atención médica, Daniela no logró superar las consecuencias del tiempo que permaneció atrapada.

Daniela deja un hijo de 12 años

La muerte de Daniela Largo Sánchez representa un nuevo golpe para su familia, que había mantenido la esperanza desde el momento en que fue localizada con vida entre los restos del hotel.

La joven, quien ejercía como abogada, tenía un hijo de 12 años que esperaba volver a verla después del rescate. Su fallecimiento ocurrió cuatro días después de que los equipos de emergencia consiguieran extraerla con vida de los escombros.

El caso de Daniela deja así un nuevo capítulo de la tragedia provocada por el terremoto de Pereira, que movilizó a equipos especializados de diferentes regiones para atender la emergencia y realizar labores de búsqueda y rescate.