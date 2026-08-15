Terremotos de 2026: estos han sido los sismos más fuertes y mortales del año, de Venezuela a Indonesia

El 2026 ha estado marcado por una serie de terremotos de gran magnitud en diferentes regiones del mundo, algunos de ellos con consecuencias devastadoras en pérdidas humanas, daños materiales y afectaciones a infraestructura.

De acuerdo con el recuento de terremotos de este año, cuyas magnitudes se basan en información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), hasta mediados de agosto se habían registrado al menos 11 movimientos de magnitud 7.0 o superior.

Entre los eventos que más han llamado la atención aparecen los ocurridos en Venezuela, Filipinas, Japón, Colombia e Indonesia. A ellos se sumó en las últimas horas un movimiento en el sur de España que, aunque considerablemente menor, provocó daños materiales y fue percibido ampliamente por la población.

El panorama recuerda que la magnitud no es el único factor que determina las consecuencias de un terremoto. La profundidad, ubicación del epicentro, vulnerabilidad de las construcciones y densidad de población pueden modificar de manera considerable su impacto.

¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de 2026?

El mayor sismo registrado hasta ahora en la lista de 2026 fue el ocurrido el 7 de junio frente a la región de Soccsksargen, Filipinas, con magnitud 7.8 y una profundidad de 57.2 kilómetros. El balance incluido en el registro señala 107 fallecimientos.

Noticia Destacada Terremoto de Colombia fue el décimo sismo de magnitud 7 o mayor en el mundo durante 2026

Sin embargo, Indonesia se acercó a esa magnitud apenas este viernes 14 de agosto, cuando un terremoto de 7.7 se produjo frente a la isla de Flores. El USGS situó el epicentro a unos 68 kilómetros al norte-noroeste de Ende y a una profundidad de apenas 10 kilómetros.

El sismo de Indonesia generó una alerta de tsunami y provocó afectaciones en diversas zonas de Nusa Tenggara Oriental. Los primeros reportes señalaron edificios dañados, evacuaciones y víctimas mortales, mientras las autoridades continuaban evaluando el impacto.

Venezuela registra el terremoto más mortal de 2026

Aunque Filipinas e Indonesia han registrado algunos de los sismos de mayor magnitud, Venezuela concentra hasta ahora el terremoto con mayor número de víctimas del año.

El 24 de junio se produjeron dos fuertes movimientos, de magnitudes 7.2 y 7.5, asociados al sistema de fallas de San Sebastián. El segundo tuvo su epicentro frente a La Guaira, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

El balance recopilado para ambos terremotos supera las 6 mil 300 personas fallecidas, además de decenas de miles de heridos, lo que convierte al desastre venezolano en el evento sísmico más letal de 2026 hasta el momento.

😨 #IMPACTANTE | Continuan apareciendo registros de camaras de seguridad que captaron el momento del sismo en Venezuela 🇻🇪🎥 pic.twitter.com/0ZNhPDc4Ql — Noticias Barquisimeto (@NoticiasBqto) June 29, 2026

Colombia sufrió en agosto uno de sus terremotos más graves

Otro de los grandes desastres sísmicos del año ocurrió en Colombia el 10 de agosto, apenas unos días antes de los recientes movimientos de Indonesia y España.

El USGS situó el terremoto colombiano en una magnitud de 7.4, con epicentro en el departamento de Chocó y una profundidad cercana a 110 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad severa y también fue percibido en países vecinos.

Hasta el último balance incorporado en el registro consultado, el desastre había dejado al menos 287 muertos y más de 3 mil 900 heridos, además de cientos de personas desaparecidas y miles de viviendas afectadas.

El terremoto provocó importantes daños en Chocó, Valle del Cauca y otras zonas del occidente colombiano, con afectaciones en viviendas, hospitales, escuelas y otras estructuras.

(((TERREMOTO))) #Colombia Un potente movimiento telúrico con intensidad 7.4 ha sacudido hoy el país a las 07:34 hora local (12:34 GMT) epicentro #SanJoseDelPalmar #Chocó, a una profundidad de #82Km, al menos 20 edificios en #Cali han sido destruidos @SaulAcevedo @Bitacora58news pic.twitter.com/y0A40pCIo5 — BILLY CASTRO ♊️ CRGV #2111 (@Birrilly) August 10, 2026

Japón también ha enfrentado terremotos mortales este año

Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta, también aparece entre las naciones golpeadas durante 2026.

El 28 de julio, un terremoto de magnitud 6.8 sacudió la prefectura de Kumamoto. El registro señala una intensidad máxima IX y un balance de 39 personas fallecidas y 170 heridas.

Meses antes, el 20 de abril, otro terremoto de magnitud 7.4 ocurrió frente a Iwate, en la región de Sanriku. Aunque tuvo una magnitud superior, no produjo un número comparable de víctimas.

Estos casos muestran que un movimiento de menor magnitud puede tener consecuencias más graves dependiendo de la cercanía con zonas pobladas, la profundidad y las condiciones locales.

This is what operating under extreme pressure looks like.



Surgeons at Kumamoto General Hospital in Japan were mid-operation when a 7.1 magnitude earthquake struck on the 28th of July.



You can see the anaesthetised patient and equipment in the operating theatre swaying… pic.twitter.com/pSbJtYXiLA — Keith Siau (@drkeithsiau) August 7, 2026

Terremoto de Indonesia de 7.7 sacude la isla de Flores

El movimiento registrado el viernes 14 de agosto en tiempo UTC se convirtió inmediatamente en uno de los terremotos más fuertes de todo 2026.

El USGS determinó una magnitud de 7.7, una profundidad de 10 kilómetros y un epicentro situado en aguas cercanas a Flores. Posteriormente se registraron réplicas, entre ellas una de magnitud 6.1.

La poca profundidad del terremoto contribuyó a una sacudida intensa en áreas cercanas. Las autoridades indonesias activaron una advertencia de tsunami y se reportaron afectaciones en viviendas, infraestructura y servicios.

🚨 #ÚLTIMAHORA!! 🚨



Un potente terremoto de magnitud 7,7 fue registrado este viernes 14 de agosto en la región de Flores, Indonesia, de acuerdo con información atribuida al Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió en horas de la tarde, hora local, y tuvo una… pic.twitter.com/SZ1k3wBEfj — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 15, 2026

España también registra un sismo este 14 de agosto

Horas después, otro terremoto fue registrado en Granada, España, aunque con una magnitud considerablemente menor.

El USGS reportó un movimiento de magnitud 5.2, con epicentro aproximadamente un kilómetro al suroeste de Otura y una profundidad de 10 kilómetros. El evento ocurrió a las 23:04 horas UTC del viernes 14 de agosto.

👉🏼ÚLTIMA HORA🇪🇸



Sigue la actividad sísmica alrededor del globo.

Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió el sur de España , en específico en la provincia de Granada, en la madrugada de éste sábado 15 de agosto 2026.



El epicentro se localizó a 2km profundidad cerca de #Otura y… pic.twitter.com/W0K4MKaVrw — SIGLO XXI NEWS (@ACECAS_XXI) August 15, 2026

El Instituto Geográfico Nacional de España realizó una estimación ligeramente diferente y calculó una magnitud Mw 4.8, con epicentro próximo a Alhendín. El organismo informó que el sismo fue ampliamente percibido en Andalucía y generó algunos daños no estructurales y caída de objetos, sin un balance de víctimas mortales.

Las diferencias entre ambas cifras se deben a las metodologías y datos empleados por cada organismo para calcular la magnitud.

¿Cuántos grandes terremotos se han registrado en 2026?

El recuento anual basado en datos del USGS muestra hasta ahora 11 terremotos de magnitud 7.0 o superior, sin que se haya registrado ninguno de magnitud 8.0 o mayor.

El recuento anual basado en datos del USGS muestra hasta ahora 11 terremotos de magnitud 7.0 o superior

Entre los más potentes se encuentran el 7.8 de Filipinas, el 7.7 de Indonesia, el 7.5 de Venezuela, los movimientos de 7.4 en Colombia, Indonesia y Japón, así como el terremoto de 7.3 registrado frente a Chiapas, México, el 17 de julio.

Las cifras continúan sujetas a actualización debido a que los organismos sismológicos revisan las magnitudes después de cada evento y los balances de víctimas y daños pueden modificarse conforme avanzan las evaluaciones en las regiones afectadas.

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