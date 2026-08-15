COVID-19 registra avance en Quintana Roo: suma 14 nuevos contagios en una semana

Quintana Roo acumuló 32 casos de COVID-19 en lo que va del 2026, luego de registrar 14 nuevos contagios en una semana, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), con información actualizada al 13 de agosto.

La cifra representa un incremento de 77.78 por ciento y elevó a la entidad del lugar 18 al 14 en el comportamiento nacional. La tasa de incidencia pasó de 1.5 a 2.6 casos por cada 100 mil habitantes y hasta ahora no se han reportado defunciones.

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En la Península, Yucatán concentra 40 casos, tras sumar 12 en una semana, mientras Campeche se mantiene con ocho. Ante el regreso a clases, autoridades de Salud de Benito Juárez recomendaron que los menores con síntomas respiratorios permanezcan en casa y sean vigilados.

También solicitaron mantener el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta, guardar distancia cuando existan síntomas y evitar lugares concurridos. El llamado incluye a grupos vulnerables, como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como la recomendación de no automedicarse y acudir a valoración médica ante signos de complicación, particularmente en menores de seis años.

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Los registros del Sinave indican que las tasas más altas corresponden a personas mayores de 80 años y menores de un año. A nivel nacional, durante 2026 se han notificado 80 mil 236 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales mil 803 fueron confirmados y 41 derivaron en defunciones. La positividad acumulada es de 4 por ciento y mantiene una tendencia ascendente desde la semana epidemiológica 20.