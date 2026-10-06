Messi se despide de la Selección Argentina y Neymar le dedica conmovedoras palabras

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina vive uno de sus momentos más emotivos y Neymar no quiso quedarse fuera de los homenajes al astro argentino. El futbolista brasileño compartió un mensaje en redes sociales para reconocer la trayectoria de su excompañero en el Barcelona y amigo, previo al encuentro que marcará su despedida del combinado nacional.

A través de una publicación acompañada por una fotografía en la que ambos aparecen abrazados, Neymar expresó su admiración por el capitán de la Selección Argentina y destacó la influencia que ha tenido en el futbol a lo largo de los años.

“Quien ama el fútbol te ha aprovechado a lo largo de estos años...”, escribió el brasileño al inicio de su mensaje.

¿Qué le escribió Neymar a Messi?

El exjugador del Barcelona dedicó unas palabras especiales a Messi, con quien compartió vestidor y protagonizó momentos destacados de su carrera. En su publicación, le deseó que disfrutara cada instante de la jornada y de los homenajes preparados en su honor.

“Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, expresó.

Neymar también subrayó que el reconocimiento al argentino va más allá de su país, pues considera que su legado ha dejado huella en el mundo del futbol.

“No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que le has hecho al fútbol”, señaló.

Para cerrar, el brasileño agradeció a Messi por la influencia que tuvo en su propia relación con este deporte y recordó el privilegio de enfrentarlo y compartir una etapa de su trayectoria.

“Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado”, concluyó.

Así será la jornada de despedida de Messi

La agenda contempla música y distintos homenajes antes y después del partido. De acuerdo con la información difundida, Un Poco de Ruido estará a cargo de la apertura y la animación desde las 17:30 horas de Argentina.

Posteriormente, el programa musical incluirá las presentaciones de Sebastián Mendoza, Román, El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q'Lokura y Damas Gratis.

El excombatiente de Malvinas Fabio Santana interpretará el Himno Nacional, mientras que Gaspar Benegas estará a cargo del espectáculo durante el entretiempo.

Para el cierre, a partir de las 22:03 horas, se prevé un espectáculo de drones y fuegos artificiales. Después subirán al escenario La Sole y Ulises Bueno, antes de una presentación sorpresa que pondrá fin a la jornada.

La despedida reunirá así los reconocimientos a una de las figuras más importantes del futbol argentino, con mensajes de compañeros, amigos y aficionados que celebran su trayectoria con la camiseta nacional.