Wendy Guevara propone regresar a ‘LCDLFM’: “Me encantaría”

A través de sus redes sociales, Wendy Guevara reavivó la conversación en el entretenimiento mexicano tras manifestar públicamente su entusiasmo por volver a formar parte de ‘La Casa de los Famosos México’. La influencer comentó una propuesta para ingresar al lado de los ganadores de otras temporadas.

La integrante del colectivo "Las Perdidas" planteó públicamente la posibilidad de realizar un reingreso especial con el fin de inyectar dinamismo y contenido a la actual temporada del programa. La propuesta de la creadora de contenido ha generado gran emoción entre los seguidores y fanáticos del show.

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¿Cuál es la propuesta de Wendy Guevara para regresar a ‘LCDLFM’?

Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido explicó que le gustaría armar un "fin de semana de campeones" e ingresar a la casa un viernes por la mañana para salir el sábado por la noche al lado de los ganadores de la segunda y tercera temporada; generando interacciones junto con los actuales participantes.

Wendy Guevara señaló que le gustaría estar acompañada por Mario Bezares y Aldo De Nigris dentro de la nueva propuesta relacionada a la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. La influencer señaló que de hacerlo posible no cobraría nada a la producción del show.

Wendy quiere meterse junto con Mayito y Aldo a levantarles el evento a los puñetones estos porque nomás no valen madre #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/RymFJWBc9v — Jackie (@cherryoobi) August 19, 2026

“Queremos proponer que nos metan un viernes, nos dejen todo un viernes desde en la mañana hasta el sábado en la noche volver a salir. Los tres primeros lugares de cada una de las temporadas entrar viernes y sábado a ‘La Casa de los Famosos México’ me encantaría, fascinaría y enloquecería” comentó la influencer.

La iniciativa de la ganadora de la primera edición surge ante la ola de comentarios en plataformas digitales y señalamientos de patrocinadores que califican a la cuarta entrega de carecer de momentos de tensión o dinamismo. Pese a que la producción liderada por Rosa María Noguerón ha mantenido las métricas de audiencia altas, la propuesta de Wendy Guevara ya cuenta con un respaldo por parte de los fanáticos del reality.

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