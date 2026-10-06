Vinculan a proceso a sujeto detenido con droga en estacionamiento de Ciudad del Carmen

Un hombre identificado como Francisco “N” fue vinculado a proceso y enviado tras las rejas de manera preventiva, luego de ser sorprendido con envoltorios de posible estupefaciente mientras alteraba el orden público en la zona de estacionamiento de un conocido supermercado en Ciudad del Carmen.

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Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado jueves 1 de octubre, alrededor de las 08:55 horas, cuando reportes de la ciudadanía alertaron a la Policía Estatal sobre la presencia de un individuo escandalizando en la plaza de autoservicio ubicada en el fraccionamiento Mediterráneo.

Al arribar al sitio y proceder a una inspección de rutina, los uniformados hallaron entre sus pertenencias, específicamente en la bolsa delantera derecha de su pantalón, diversas bolsitas con polvo blanco con características propias de la cocaína, motivo por el cual fue asegurado en el acto.

Tras ser remitido a las instalaciones de la Vicefiscalía General Regional para integrar la carpeta correspondiente, el imputado compareció el sábado 3 de octubre ante un Juez de Control del Segundo Distrito Judicial.

Durante la audiencia inicial, la representación social logró acreditar los elementos suficientes para que la autoridad judicial dictara el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo (posesión simple). Asimismo, el juzgador le impuso la prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad del Carmen en tanto se resuelve su situación legal.

El Ministerio Público dispondrá de un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

JGH