Productora de ‘La Casa de los Famosos’ desmiente supuesto veto a Aaron Mercury

La productora de ‘La Casa de los Famosos México’, Rosa María Noguerón, decidió romper el silencio y desmintió categóricamente los rumores sobre un presunto veto hacia el influencer Aarón Mercury. Esto después de que el creador de contenido comentará que su presencia podría estar prohibida.

Tras los comentarios hechos por el influencer, varios usuarios y gran parte del público del programa reaccionaron en redes preguntando a la producción sobre si el veto era verdad o no. Ante los cuestionamientos; la productora del programa aclaró que estos señalamientos eran mentira.

Noticia Destacada Wendy Guevara propone regresar a ‘LCDLFM’: “Me encantaría”

Así desmintió la productora de ‘LCDLFM’ el veto a Aaron Mercury

Durante una transmisión en vivo en redes sociales junto a Wendy Guevara, Noguerón fijó postura respecto a las especulaciones, y aclaró que Mercury tenía confirmada su presencia para la reciente gala de eliminación del domingo en ‘La Casa de los Famosos México’, pero terminó cancelando a última hora.

La productora del reality show afirmó que lo han convocado para diversos proyectos del canal sin éxito. "A lo mejor es él el que nos tiene vetados a nosotros", expresó Rosa María Noguerón para desestimar cualquier prohibición en su contra; y dejar claro que el influencer es bienvenido al show.

Ya se le olvidó a @ronogueron que hasta dejo de seguir a Aaron 🤣🫢 pic.twitter.com/ArrQMFtUi1 — Territorio Mercurials (@TMercurials) August 19, 2026

Con la aclaración de la productora, la emisión descartó la existencia de cualquier "lista negra" o bloqueo laboral contra el tiktoker dentro de la franquicia; dejando la invitación abierta.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal