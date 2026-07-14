Flor Vigna: edad, trayectoria y todo sobre la nueva habitante de la Casa de los Famosos México

Florencia Giannina Vigna, conocida artísticamente como Flor Vigna, nació en Buenos Aires y ha desarrollado una carrera en la actuación, la música, la conducción y el modelaje. Alcanzó la fama tras participar en programas de competencia como Combate y Bailando por un sueño, donde consiguió varios títulos.

Con el paso de los años amplió su trayectoria con proyectos en televisión, teatro y música, y en 2026 decidió aceptar un nuevo desafío al integrarse al espectáculo deportivo Supernova.

¿Qué edad tiene Flor Vigna?

La artista nació el 11 de junio de 1994, por lo que actualmente tiene 31 años.

¿Tiene pareja?

Actualmente Flor Vigna no está casada. A principios de 2026 trascendió el fin de su relación con el cantante e influencer Lautaro "El Lauta" López, aunque desde entonces ha mantenido su vida sentimental con discreción.

¿Cuál es su signo zodiacal?

Al haber nacido el 11 de junio, Flor Vigna pertenece al signo de Géminis, asociado con personas comunicativas, versátiles y adaptables.

¿Tiene hijos?

La actriz argentina no tiene hijos y ha enfocado gran parte de su tiempo en sus proyectos dentro de la televisión, la música y ahora también en el boxeo.

¿Qué estudió Flor Vigna?

Realizó sus estudios de secundaria en el Instituto Juan B. Justo y complementó su formación con becas en danza, teatro y comedia musical, preparándose en academias dirigidas por figuras como Julio Bocca y Reina Reech.

¿En qué ha trabajado Flor Vigna?

A lo largo de su carrera, Flor Vigna ha participado en distintas áreas del entretenimiento. Entre sus trabajos más destacados se encuentran: