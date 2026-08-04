¿Quién ganó la Prueba del Líder en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 3 de agosto?

La segunda semana de La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene a su nuevo líder. Moisés se quedó con la victoria en la prueba semanal y aseguró uno de los beneficios más importantes del reality: la inmunidad rumbo a las próximas nominaciones, además del acceso a la suite del líder.

La competencia llegó apenas un día después de la eliminación de Mariana Ochoa, un resultado que modificó el ambiente dentro de la casa y elevó el nivel de estrategia entre los participantes, conscientes de la importancia de obtener el liderazgo en esta etapa del programa.

Así se disputó la prueba "El Perfume"

La dinámica, bautizada como "El Perfume", exigió resistencia física, equilibrio y concentración. Los habitantes debían mantenerse suspendidos de un poste giratorio durante el mayor tiempo posible, mientras los competidores iban quedando eliminados de manera gradual.

Tras la primera fase, Moisés, Memo y Ese Pérez avanzaron como representantes de sus respectivos cuartos. En el duelo definitivo, nuevamente sobre el poste giratorio, Moisés logró resistir más tiempo que sus rivales para quedarse con el triunfo.

Moisés obtiene inmunidad y elige compañero de suite

Con la victoria, Moisés obtuvo la inmunidad de la semana, aunque ese privilegio podría ponerse en juego más adelante si otro habitante consigue arrebatarle la salvación.

Además del dormitorio exclusivo para el líder, el público decidió que Aldo Rendón sea quien lo acompañe en la suite durante esta semana.

#Moisés es el líder de la semana y por decisión del público #Aldo será su roomie



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Lesiones modifican la competencia

La producción informó antes del inicio del reto que Ernesto Laguardia y Karina Torres no participaron directamente en la prueba debido a indicaciones médicas, por lo que quedaron fuera de las actividades físicas de esta dinámica.

Los conflictos también aumentan dentro de la casa

Mientras se definía al nuevo líder, la convivencia volvió a generar polémica. Yahir y Masad Altamimi protagonizaron un intercambio de opiniones durante la organización de la despensa semanal, luego de que el cantante pidiera a su compañero dejar de dirigir al resto del grupo.

Más tarde, la discusión continuó cuando Masad cuestionó el desempeño de algunos habitantes en la prueba del presupuesto. Yahir respondió defendiendo las capacidades de sus compañeros, mientras Gema Garoa intervino para intentar calmar la situación.

El episodio se suma a otro desacuerdo protagonizado recientemente por Masad Altamimi y Cynthia Klitbo, derivado de la preparación de un platillo que incluía un ingrediente que el influencer evita consumir por motivos religiosos.