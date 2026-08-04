Enfrentamiento en Las Coloradas: turistas alemanes pagan mil 300 pesos de un tour y les niegan el acceso a la reserva

Lo que estaba previsto como una experiencia para conocer y promover las bellezas naturales de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos terminó convirtiéndose en un momento de molestia e incertidumbre para un grupo de visitantes alemanes de la tercera edad, quienes habrían enfrentado dificultades para ingresar al área natural protegida de Las Coloradas pese a haber pagado un recorrido turístico.

De acuerdo con la información recabada, los turistas habían contratado un recorrido con un costo de aproximadamente mil 300 pesos, cantidad que contemplaba el tour, los brazaletes correspondientes para el ingreso a la reserva y el servicio de un guía encargado de mostrarles los atractivos naturales de la zona.

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Sin embargo, al llegar al punto de acceso controlado mediante una pluma, el personal encargado habría señalado que los visitantes no contaban con autorización para ingresar.

En una de las conversaciones, traducida por el guía, uno de los turistas manifestó su inconformidad al señalar que ya había realizado el pago y exigió que se respetara el servicio contratado.

El personal encargado del acceso, trabajador de la Conanp, habría respondido que los turistas no tenían permitido el ingreso al área.

Ante la situación, el guía intentó intervenir y explicar que los visitantes ya habían efectuado el pago y que no era correcto mantenerlos esperando bajo el intenso Sol.

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Según la versión proporcionada por el guía, el empleado habría indicado que la autorización dependía de una responsable de la cooperativa, identificada como Vilma.

El guía buscó entonces establecer comunicación telefónica con la encargada para resolver el inconveniente. Durante la llamada, presuntamente recibió como respuesta que los turistas “no estaban registrados”.

La situación generó incertidumbre entre los visitantes, mientras el guía intentaba encontrar una solución y evitar que la experiencia turística terminara en una situación aún más incómoda.

Los afectados habrían manifestado su intención de presentar una queja ante las instancias correspondientes, debido al trato recibido y a las dificultades que enfrentaron para acceder a la reserva pese a haber contratado y pagado previamente un recorrido.