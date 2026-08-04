América podría vender a Brian Rodríguez por 10 millones de dólares a este club

El futuro de Brian Rodríguez con el América comienza a generar incertidumbre luego de que un importante club de Brasil presentara una propuesta económica para quedarse con sus servicios. La directiva azulcrema ya analiza la posibilidad de desprenderse del atacante durante el Apertura 2026.

De acuerdo con diversos reportes, el Cruzeiro busca incorporar al extremo uruguayo y habría enviado una oferta cercana a los 10 millones de dólares, una cifra que hizo que la dirigencia de las Águilas evaluara el escenario antes de tomar una decisión definitiva.

Cruzeiro pone sobre la mesa una fuerte cantidad por Brian Rodríguez

La propuesta del conjunto brasileño representa una de las ofertas más importantes que ha recibido el América por el futbolista de 26 años, quien anteriormente ya había despertado interés de otros equipos del continente.

Aunque el club mexicano todavía no define si aceptará la negociación, la cantidad ofrecida por Cruzeiro podría abrir la puerta a una salida del jugador, especialmente mientras la institución trabaja en reforzar su plantilla para los próximos compromisos.

América analiza la salida mientras busca nuevos refuerzos

La posible transferencia de Brian Rodríguez ocurre en un momento en el que las Águilas también buscan alternativas para fortalecer su ataque. El equipo mantiene negociaciones por Jaminton Campaz, futbolista de Rosario Central que juega en una posición similar a la del uruguayo.

La llegada del colombiano podría influir en la decisión del club de Coapa, ya que ambos elementos tienen características parecidas al desempeñarse principalmente por la banda izquierda.

Brian Rodríguez respondió a sus críticos con gol ante Santos

El atacante uruguayo volvió a ser protagonista después de perderse los primeros encuentros del torneo por una lesión. En la victoria del América 3-0 sobre Santos, Rodríguez apareció en el marcador y celebró con un mensaje dirigido a quienes cuestionaron su rendimiento.

“Qué lindo volver. Sigan hablando y dudando del profesional que soy. Seguiré demostrando así, donde más me gusta, en la cancha”, escribió el jugador tras su regreso.

¿Brian Rodríguez seguirá en América o irá a Brasil?

Por ahora, la directiva del América continúa estudiando la propuesta enviada por el Cruzeiro y en los próximos días podría conocerse si ambas instituciones alcanzan un acuerdo.

Mientras tanto, el futuro de Brian Rodríguez queda en pausa, con la posibilidad de mantenerse como una pieza importante del plantel azulcrema o convertirse en uno de los movimientos más destacados del mercado rumbo al resto del Apertura 2026.