Enfermedades intestinales aumentan 6% en Campeche

Las enfermedades infecciosas intestinales mantienen una tendencia al alza en Campeche durante este 2026, al acumular 20 mil 57 casos hasta la fecha, cifra que representa un incremento del 5.99 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se habían contabilizado 18 mil 920 pacientes, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno de México.

Del total de casos registrados este año en la Entidad, 8 mil 962 corresponden a hombres y 11 mil 95 a mujeres, lo que confirma una mayor incidencia entre la población femenina.

En la Península de Yucatán se han confirmado 100 mil 715 casos de enfermedades infecciosas intestinales. Yucatán concentra la mayor carga con 44 mil 2 casos (43.7%); le sigue Quintana Roo con 56 mil 656 casos (36.4%), mientras que Campeche registra 20 mil 57 casos (19.9%). De esta forma, Yucatán ocupa el primer lugar, Quintana Roo el segundo y Campeche el tercero entre las Entidades peninsulares.

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Ante este panorama y el incremento de padecimientos gastrointestinales durante la temporada de calor, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (Copriscam) intensificó sus operativos de verificación en establecimientos de alimentos y bebidas.

El director del organismo, Luis Humberto López López, informó que las inspecciones se realizan de manera permanente y rotativa en todos los municipios, con el propósito de reducir riesgos sanitarios entre la población.

Precisó que, aunque los puestos ambulantes son regulados por los ayuntamientos, la Copriscam también efectúa verificaciones sorpresivas cuando detecta posibles riesgos para la salud pública.

Durante estas revisiones, las principales irregularidades detectadas corresponden al mal manejo de alimentos, deficiencias de higiene, almacenamiento inadecuado y fallas en medidas de seguridad sanitaria, por lo que la dependencia ha fortalecido las acciones de capacitación dirigidas a propietarios y trabajadores, además de preparar una campaña sobre la importancia del lavado de manos.

López López señaló que hasta el momento no se ha aplicado ninguna clausura definitiva. No obstante, sí se han impuesto suspensiones temporales a establecimientos que incumplen la normatividad, las cuales se levantan una vez que los propietarios corrigen las anomalías. Reconoció que no cuenta con una cifra precisa de suspensiones aplicadas en lo que va del año.