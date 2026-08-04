Detienen en Tlalpan a persona con 217 kilos de cocaína ocultos en un vehículo

Autoridades federales y capitalinas detuvieron este martes 4 de agosto a una persona que transportaba 217 kilogramos de cocaína en un compartimento acondicionado dentro de un vehículo, en la alcaldía Tlalpan.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta de X que la captura fue resultado de las acciones de vigilancia realizadas de manera conjunta por la SSPC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El funcionario no precisó la identidad, edad ni nacionalidad de la persona detenida. Tampoco dio a conocer el punto exacto de la alcaldía donde ocurrió la intervención ni las características del automóvil utilizado para trasladar la droga.

Los paquetes y el vehículo quedaron asegurados, mientras el detenido deberá ser presentado ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación.

¿Cómo encontraron los 217 kilos de cocaína en Tlalpan?

De acuerdo con el reporte de García Harfuch, la droga estaba escondida en un compartimento del vehículo, una modificación utilizada para evitar que la carga fuera detectada durante revisiones o recorridos de vigilancia.

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Reportes periodísticos señalan que la persona detenida es un hombre de 38 años y que el cargamento se encontraba dentro de una camioneta de carga. Sin embargo, estos detalles deberán ser confirmados mediante el comunicado completo de las autoridades participantes.

La cantidad asegurada representa uno de los decomisos de cocaína reportados recientemente dentro de la Ciudad de México, aunque la SSPC no informó el valor estimado de la sustancia ni su posible procedencia.

Investigarán ruta y destino final de la droga

El secretario de Seguridad adelantó que las investigaciones continuarán para determinar la ruta utilizada para trasladar el cargamento y el lugar al que se dirigía.

Las autoridades también buscarán establecer si el detenido actuaba por cuenta propia o si pertenece a una red dedicada al transporte y distribución de narcóticos. La indagatoria deberá identificar el origen del vehículo, sus desplazamientos anteriores y las personas que participaron en la preparación del compartimento oculto.

Hasta el momento, el cargamento no ha sido relacionado oficialmente con alguna organización criminal específica.

Como parte de las acciones de vigilancia de @SSPCMexico y @SSC_CDMX en Tlalpan, Ciudad de México, fue detenida una persona que transportaba 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo. Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como destino… pic.twitter.com/GEtiWOyoN0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 4, 2026

¿Qué sigue después del aseguramiento?

La droga deberá ser sometida a dictámenes periciales para confirmar su peso y composición. La Fiscalía correspondiente también analizará el vehículo y otros indicios localizados durante la detención.

La persona capturada conserva la presunción de inocencia y su responsabilidad deberá ser determinada por un juez. En las próximas horas se espera que las autoridades amplíen la información sobre el operativo, la ruta investigada y el destino probable de los 217 kilos de cocaína.

IO