Ernesto Laguardia ¿abandonó La Casa de los Famosos México? Esto es lo que realmente ocurrió

Durante las últimas horas, el nombre de Ernesto Laguardia se convirtió en tendencia luego de que comenzaran a circular versiones sobre una supuesta salida de La Casa de los Famosos México. Las especulaciones surgieron en redes sociales, donde se aseguró que el actor habría manifestado su intención de abandonar el programa tras expresar su inconformidad con la producción.

Las publicaciones señalaban que el reconocido actor de telenovelas habría cuestionado un supuesto favoritismo hacia algunos participantes, lo que habría derivado en un momento de tensión dentro del reality.

¿Qué originó los rumores sobre Ernesto Laguardia?

De acuerdo con información difundida en redes sociales, Ernesto Laguardia habría comentado durante una conversación con otros habitantes que las cámaras del programa enfocaban con mayor frecuencia a Karina Torres y Aldo Rendón. Poco después, presuntamente fue llamado al confesionario para hablar con la producción.

Las versiones indicaban que, durante esa conversación, el actor habría externado su molestia e incluso amenazado con dejar la competencia. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que haya solicitado su salida del programa.

Ernesto Laguardia continúa en competencia

A pesar de los rumores, Ernesto Laguardia permanece como integrante de La Casa de los Famosos México. De hecho, el actor participó en la segunda Gala de Nominación celebrada el miércoles 5 de agosto y quedó entre los cinco habitantes que podrían abandonar el reality el próximo domingo.

Su permanencia dentro de la casa ha descartado, por ahora, las versiones que aseguraban una renuncia inmediata.

Su equipo pide apoyo tras quedar nominado

Luego de conocerse los resultados de la nominación, las redes sociales administradas por el equipo de Ernesto Laguardia comenzaron a compartir publicaciones para invitar al público a votar y mantenerlo dentro del programa.

Con estos mensajes también quedó desmentido el rumor sobre un supuesto abandono, ya que el actor continúa participando en el reality y buscará permanecer una semana más con el respaldo de los espectadores.