La Casa de los Famosos: Filtran presunta lista de eliminados 2026

Las redes sociales volvieron a encenderse luego de que comenzara a circular una presunta lista con el supuesto orden de eliminación de los participantes de La Casa de los Famosos México 2026.

Los seguidores del programa comenzaron a debatir sobre la veracidad del orden de eliminación, ya que no existe evidencia oficial de que sea cierto y en cada temporada suelen salir estas listas filtradas.

Sin embargo, resulta interesante para muchos que exista un orden de las supuestas filtraciones, ya que, durante las emisiones anteriores, algunos eliminados sí han coincidido con las filtraciones.

Aunque otras resultaron completamente falsas. Por su parte, la producción de La Casa de los Famosos México asegura que los participantes que salgan del programa serán definidos semana a semana, según la dinámica oficial de nominación y las votaciones del público.

¿Qué dice la lista filtrada con el orden de eliminados de LCDLF México?

Ernesto Laguardia

Arantza Ruiz

Ximena Herrera

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Flor Vigna

Ese Pérez

Masad Altamimi

Aldo Rendón

Yahir

Karina Torres

Los seguidores del programa deberán esperar a las galas oficiales para conocer quiénes serán los próximos habitantes en abandonar la casa y confirmar si la supuesta filtración tiene algún fundamento o se trata únicamente de una especulación.