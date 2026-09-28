Naim Darrechi y Aarón Mercury protagonizan pelea en la fiesta de Abelito.

Los creadores de contenido Naim Darrechi y Aarón Mercury protagonizaron un tenso enfrentamiento que estuvo a punto de llegar a los golpes durante la celebración del cumpleaños número 27 del influencer Abelito, llevada a cabo la noche del domingo 27 de septiembre de 2026.

El festejo reunió a varias celebridades de internet y creadores de contenido, debido a lo importante del evento, varios asistentes documentaron en vivo la fiesta además de que la misma celebración fue transmitida por medio de redes sociales; siendo así capaz de captar el momento en donde ambos influencers se enfrentaron.

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¿Cómo fue la pelea de Naim Darrechi y Aarón Mercury?

De acuerdo con las grabaciones que se viralizaron rápidamente, minutos antes del incidente ambos influencers se encontraban conviviendo con normalidad. Sin embargo, la situación cambió repentinamente cuando Darrechi se mostró alterado y comenzó un forcejeo entre ambos.

La rápida acción de las personalidades presentes evitó que el enfrentamiento pasara a mayores. Aldo de Nigris intervino directamente colocándose en medio de ambos creadores para cubrir a Mercury y frenar el avance de Darrechi, mientras que la influencer Dania Méndez y otros asistentes ayudaron a sujetar y alejar al español.

A noche, después de que Aldo De Nigris fuera a #LaCasaDeLosFamososMx, se lanzó a festejar el cumpleaños de Abelito junto a sus amigos, pero en la fiesta Naim Darrechi se puso de mala copa y quiso golpear a Aarón Mercury, Obvio #AldoDeNigris defendió a su amigo #AarónMercury pic.twitter.com/rvkk7DK2nX — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) September 28, 2026

Previo al pleito con Mercury, la presencia de Naim Darrechi en la fiesta ya había generado comentarios entre los invitados debido a la difusión de un video en el que se le apreciaba bailando muy de cerca con la madre de Abelito, actitud que diversos usuarios catalogaron en redes como incómoda e inadecuada.

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