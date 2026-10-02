Dos accidentes en menos de 12 horas dejan cinco lesionados en la avenida Costera de Campeche

Una jornada de intensa actividad vial se registró este viernes 2 de octubre sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, mejor conocida como la Costera, al reportarse dos accidentes de consideración en menos de 12 horas. El hecho más reciente ocurrió durante la tarde, cuando una familia de tres personas resultó lesionada luego de que el automóvil Chevrolet Aveo color gris en el que viajaban se subió al camellón central tras perder el control por exceso de velocidad.

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Durante el trayecto fuera de control, la unidad colisionó contra la infraestructura urbana, derribando dos árboles, una palmera y dos postes de alumbrado público. Uno de las estructuras metálicas cayó directamente encima de la carrocería del vehículo compacto. Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU, y de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a los tres integrantes de la familia. Elementos de la Policía Estatal auxiliaron a los lesionados y ordenaron el traslado del auto al corralón para deslindar responsabilidades ante el Ministerio Público, mientras se espera el peritaje oficial.

En la mañana ocurrió un primer choque entre una camioneta Toyota Avanza y una combi de Hecelchakán. / Especial

Horas antes, durante la mañana del mismo viernes, la misma avenida fue escenario de un primer accidente cuando el conductor de una camioneta Toyota Avanza no respetó la distancia de seguridad e impactó por alcance a una combi colectiva de la ruta Tenabo-Hecelchakán, de la cooperativa San Rafael, marcada con el número económico 8054, la cual se dirigía al centro de la ciudad para un evento de campechanidad.

Ese primer percance movilizó a elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, quienes abanderaron el sitio tras el congestionamiento vehicular generado. Dos personas resultaron con golpes leves: el conductor con lesiones en pierna y brazo, y una joven con un impacto en el rostro, aunque ninguno requirió traslado hospitalario. Los involucrados en el choque matutino llegaron a un acuerdo particular para cubrir los daños, evitando la intervención de las autoridades ministeriales.

JGH