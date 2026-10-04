Mexicano gana el reto de MrBeast y obtiene más de cuatro millones de pesos.

El migrante mexicano Juan García, originario del estado de Hidalgo y residente en Carolina del Norte, completó uno de los desafíos más exigentes del creador de contenido Jimmy Donaldson, conocido globalmente como MrBeast. García se mantuvo encerrado en un supermercado más de seis meses consiguiendo un millón de dólares a repartir.

El mexicano de 56 años que ingresó a la competencia junto a su hijo se volvió uno de los favoritos dentro del reto por su carisma y actitud ante la complejidad que representaba estar encerrado con otros participantes dentro de un supermercado; logrando estar más de 200 días en el establecimiento.

Noticia Destacada MrBeast niega haber sido demandado por video en Calakmul: “filmamos con todos los permisos"

¿Cómo fue el reto de MrBeast que ganó el mexicano?

El reto dio inicio bajo la premisa de invitar a varios participantes a habitar un supermercado. Originalmente, Juan García ingresó a la competencia en compañía de su hijo Ángel. La premisa era estar encerrados y el último en salir ganaría 250 mil dólares; sin embargo, conforme transcurrieron las semanas, las reglas evolucionaron.

El youtuber modificó la dinámica del reto, con la nueva dinámica los concursantes debían consumir la totalidad del inventario de alimentos. Tras el retiro voluntario de varios competidores, entre ellos el propio hijo de Juan, solo cuatro finalistas se mantuvieron firmes para formar una alianza y afrontar juntos el desafío.

MrBeast contestants including Juan García a 56-year-old father who became a fan favorite, have finally completed the challenge of eating an entire grocery store for a $1M prize after 202 days 🔥 - the final four contestants worked as a team to eat all 5 million calories https://t.co/JbFXZkj6tV — yoxic (@yoxics) October 3, 2026

Para cumplir el objetivo, los concursantes implementaron rigurosas rutinas de actividad física. Durante el encierro, García destacó por su nivel de exigencia, lo que le valió obtener un reconocimiento y un trofeo otorgado por MrBeast al convertirse en el participante que registró la mayor cantidad de pasos en todo el concurso.

Tras 202 días, los cuatro concursantes concluyeron el reto y consiguieron ganar un millón de dólares que fue repartido entre los participantes. Esto implica que a Juan García le toca un monto cercano a los 248 mil 346 dólares, equivalentes a alrededor de 4 millones y medio de pesos mexicanos.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal