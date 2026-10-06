Influencer denuncia amenazas en MINISO; empresa despide a gerente | VIDEO

Fue en redes sociales que el influencer Max_Cintio, denunció una situación de agresión y amenazas dentro de una tienda MINISO en la Ciudad de México (CDMX). El video se volvió viral en diversas redes sociales, llevando a la empresa a informar sobre el despido del gerente de la sucursal.

El influencer usó sus plataformas digitales para exponer el episodio de presunta discriminación por su orientación sexual, acoso y amenazas verbales dentro de la tienda. Este hecho generó indignación entre los usuarios lo que obligó a la empresa a tomar cartas en el asunto.

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Así fue la denuncia de amenazas hechas por el influencer

Max_Cintio usó sus redes sociales para explicar la situación de acoso que vivió. El influencer relató que los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado en la esquina de Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida Francisco I. Madero, en el Centro Histórico capitalino.

Según el relato del denunciante, la agresión comenzó cuando solicitó el precio de un artículo sin etiqueta visible. Tras recibir una atención deficiente, el cliente notó que el encargado pronunció insultos homofóbicos al retirarse, lo que lo llevó a tomar una fotografía para documentar el hecho.

😡 INFLUENCER DENUNCIA A GERENTE POR AMENAZAS HOMOFÓBICAS 😡 ‼️El influencer Max Cintio denunció presuntos insultos, acoso y amenazas por parte del gerente de #Miniso del Centro Histórico de la #CDMX. 🔴 @MinisoMexico informó que el encargado fue desvinculado de su puesto. https://t.co/jODyktcg8P — Jesús Zavala (@_jesuszav) October 7, 2026

Tras esto, el trabajador confrontó al cliente, amenazando con agredirlo físicamente y profiriendo amenazas directamente en su contra. El testimonio del creador acumuló más de 2.5 millones de reproducciones en pocas horas, generando una fuerte exigencia por parte de los usuarios para que la cadena tomará medidas.

¿Qué medidas tomó MINISO tras la difusión del video?

Ante la presión pública y la revisión del caso mediante protocolos internos, MINISO México hizo público un comunicado en el que informó la separación del cargo del empleado involucrado, identificado como Juan "N". La compañía reiteró su rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad humana.

La empresa afirmó su compromiso de mantener sus tiendas como espacios inclusivos y seguros. Por su parte, el afectado declaró que no regresará a la sucursal y adelantó que continuará con las acciones legales pertinentes ante las autoridades correspondientes contra el exempleado.

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