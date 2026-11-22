HOPELCHÉN.– Músicos cheneros encendieron sus veladoras y se encomendaron a Santa Cecilia para que los siga cuidando y manteniendo con salud. También le cantaron las mañanitas en el Día del Músico, fecha dedicada a su santa patrona. A este festejo también se unieron los ayudantes de los músicos.

Por segundo año consecutivo, músicos de la ciudad de Hopelchén y, en esta ocasión, también de Cayal, Campeche, e Iturbide, se unieron para realizar un rosario en honor a Santa Cecilia, su santa patrona, y agradecer las bondades que les ha concedido y que les han permitido tener trabajo en lo que va del año.

Justin Can, conocido como “Justin y sus Teclados”, originario de la comunidad de Iturbide, fue el encargado de tocarle y cantarle las mañanitas a Santa Cecilia.

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El rezo se realizó en el domicilio ubicado en la calle 21 C de la colonia San Isidro, en la ciudad de Hopelchén, donde vive Jorge Luis Caamal Canché, popularmente conocido como “Garrote”. Al lugar, los músicos cheneros llegaron con flores y veladoras.

Después de que la rezadora María del Rosario Loeza Poot hiciera los cinco misterios y los cánticos dedicados a Santa Cecilia, decenas de personas que acudieron al predio entonaron las mañanitas en honor a la patrona de los músicos.

Posteriormente, la familia Canché Torres brindó un refrigerio a las personas que acudieron al rosario y a los demás invitados.

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Luego del evento religioso y las mañanitas, se realizó un “bailazo” en el que participaron varios tecladistas de la ciudad de Hopelchén, así como de Cayal, Campeche, e Iturbide.

A este evento con motivo del Día del Músico se unieron Centeno Show, Castillo Musical, Justin y sus Teclados, César la Nueva Fuerza Tropical y “Manuel y su Nueva Imagen”.

Se destaca que cada grupo musical actuó durante una hora y puso a bailar a decenas de cheneros que se dieron cita en esa calle de la colonia San Isidro. Antes del amanecer de este domingo, aún había gente bailando.

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Los anfitriones, Jorge Luis Canché Torres y su hijo Luis Ángel, junto con sus respectivas familias, señalaron que por segunda ocasión se festeja a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, en su domicilio. Indicaron que quieren convertir esta celebración en una tradición que pretenden realizar año con año para honrar la imagen de Santa Cecilia. También señalaron que tanto el padre como el hijo son músicos.

Añadieron que agradecen a su santa patrona por todas las bendiciones recibidas, pues han tenido trabajo en lo que va del año. Aunque han enfrentado algunos altibajos, agradecen a Dios y a Santa Cecilia por brindarles protección, ya que también salen a carretera para cumplir con sus compromisos y presentaciones, no solo en la cabecera municipal, sino también en las comunidades rurales.